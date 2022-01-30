إيموجي الرجل الحامل يثير الجدل .. ما علاقة بدر خلف؟

أثارت شركة "آبل - Apple" استياء مستخدمي هواتفها وأجهزتها الإلكترونية بقائمتها الجديدة من "الرموز التعبيرية – Emojis" والتي تضمنت إيموجي لـ"رجل حامل".

ونشرت الشركة الأمريكية قبل أيام قائمتها الجديدة ضمن التحديث التجريبي الأخير iOS 15.4 لنظام تشغيل أجهزة "آيفون - Iphone"، وتضمن الرمز التعبيري الغريب لرجلٍ ببطن منتفخ في إشارة إلى حمله وانتظاره مولودًا جديدًا.

وتم اختيار التصميمات في الأصل في سبتمبر 2021 من قبل "مجمع يونيكود - Unicode Consortium"، وهي منظمة غير ربحية تشرف على معايير الرموز التعبيرية عبر الأجهزة الإلكترونية.

شارك موقع Emojipedia، وهو موقع مرجعي للرموز التعبيرية، تصميمات Apple للرسوم التوضيحية الجديدة هذا الأسبوع بعد الكشف عنها في الإصدار التجريبي من iOS 15.4.

وأثار الرمز الجديد استياء مستخدمي هواتف "آيفون" واعتبروها خطوة واضحة لمحاولة الشركة في تقديم إصدارات ذكورية وأنثوية ومحايدة جنسيًا لكل رمز تعبيري متاح وجعلها أمرًا "عاديًا" يرسخ أفكار مجتمع الميم في عقول الأجيال الجديدة.

كما انتقد النشطاء شركة "آبل" بإضافة صور رمزية مغايرة لطبيعية الرجل، واعتبارها البعض الآخر ترويجًا من الشركة للشذوذ.

كما تضمن الإصدار الجديد 37 رمزًا تعبيريًا جديدًا، بما في ذلك ورمزين آخرين للشفاه وصفهم النشطاء بأنها غير لائقة.

وكتب أحد النشطاء: "كيف يمكنك عمل رمز تعبيري لشيء لم يكن موجودًا؟"، فيما كتب آخر: “حتى وإن لم نستخدم هذه الرموز، لكني لا أفضل أن أراها على هاتفي الخاص”.

وأشار مستخدمون آخرون إلى أن الرموز التعبيرية لا تُستخدم دائمًا للغرض المقصود منها في الأصل، على غرار الطريقة التي تطورت بها الرموز التعبيرية للباذنجان من مجرد فاكهة، إذ تم أيضًا استخدام الرموز التعبيرية الأصلية للمرأة حامل كطريقة للإشارة إلى أن الشخص يشعر بالتخمة بعد الأكل.

فيما سخر بعض النشطاء من الرمز الجديد وربطوه بنجم السوشال الميديا بدر خلف، والذي لا ينفك لحظة واحدة عن إثارة الجدل بإطلالات أنثوية مريبة وتعمده التشبه بالمرأة بحركاته وملابسه وبطريقة عنايته بشعره وبشرته.