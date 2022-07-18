"ابتثامة ثاحرة" : عيادة أسنان متهمة بالتنمر على زبائنها في مصر

لا يكمن سر الدعاية الفعّالة والمبتكرة في إنشاء كلمات وصور جديدة ومخادعة، بل يتمثل في وضع كلمات وصور "مألوفة" و"معروفة" بطريقة جديدة وإبداعية لضمان الحصول على إعلان مثير لاهتمام المستهلكين ويجذب أنظار الزبائن.

لكن على ما يبدو أن الوصول إلى فكرة إعلان مُبتكرة ومثيرة بدأت في أخذ منحى غريب ومريب في بعض الأحيان، وهذا ما حدث في مصر حين أرادت إحدى عيادات الأسنان الترويج لخدماتها الطبية بطريقة "غريبة".

ولنشر الاهتمام بعلاج الأسنان لجأت إحدى عيادات الأسنان إلى إطلاق حملة دعائية تضمنت عبارة "ابتثامة ثاحرة" كدليل أن عدم الاهتمام بالأسنان قد يعرضها إلى التلف والسقوط ويجعل الشخص غير قادر على نطق بعض الأحرف بطريقة سليمة.

وأثار الإعلان الترويجي لعيادة الأسنان جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبرها طريقة "طريفة" و"مبتكرة" لجذب أنظار المرضى، وبين من اعتبرها "مهينة" و"غير مناسبة" وتندرج تحت بند التنمر على المرضى أو ممن يواجهون مشاكل في الأسنان.

وجاء من ضمن التعليقات: "الثنان ديه غريبة جدًا"، "انتوا هتعالجوني ولا بتتنمروا عليا"، "ثنه مكثورة عادي" وغيرها الكثير.

كما تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان مُشابه استخدامه من أجل الترويج لعيادة أسنان في محافظة الإسكندرية في مصر، والتي جاء فيها: "طبيعي أن تلف أو تسوس في الأسنان مع مرور الوقت الأسنان هتقع والكلام هيتغير والشكل العام نفسه هيبقى محرج له وللي قدامه، ومهما حاول الشخص اللي أسنانه بايظة أنه يداريها برضه مش هيعرف".