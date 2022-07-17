بين بايدن وترامب .. أوجد الفروقات الـ 8 في استقبال السعودية لهما

ما بين عام 2017 و2022 خمسة أعوام شهدت خلالها العلاقات السعودية الأمريكية الكثير من المنعطفات والأحداث بين الشد والجذب والصعود والهبوط وهذا ما بدا جليًا في الاستقبال الباهت الذي تلقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة يوم الجمعة مقارنة بالترحيب المهيب الذي تلقاه سلفه دونالد ترامب قبل سنوات.

وانشغلت وسائل الإعلام العربية والعالمية في نقل تفاصيل زيارة جو بايدن للسعودية والتركيز على قراءة المشهد وتحليله لحظة بلحظة بدءا من استقبال الأمير خالد بن فيصل آل سعود له في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وانتهاء بلقائه الملك سلمان بن عبد العزيز ومرورًا بلحظة تحية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسلامه مع بايدن "بيدين مغلقتين" على شكل قبضة بقصر السلام في مدينة جدة.

وتناقل النشطاء السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر الفروقات بين الاستقبال الذي تلقاه بايدن في جدة يوم الجمعة الماضي والطريقة التي رحبت فيها المملكة العربية السعودية بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 20 مايو 2017.

مقارنة بين استقبال السعودية لـ جو بايدن ودونالد ترامب

استقبال المطار

في 2017: كان الملك سلمان بن عبد العزيز في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حطت طائرته في مطار الملك خالد في جدة. وتوقفت أمام سجادة حمراء.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حطت طائرته في مطار الملك خالد في جدة. وتوقفت أمام سجادة حمراء. في 2022: كان أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حطت طائرته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. وتوقفت أمام سجادة باللون البنفسجي.

السجاد الرسمي

في 2017: حطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السجاد الأحمر الذي كان معتمدًا في استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة

حطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام السجاد الأحمر الذي كان معتمدًا في استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة في 2022: حطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام السجاد البنفسجي الذي اعتمدته السعودية في عام 2021 الذي يعكس ترحيبَ أرض السعودية بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.

المدفعية العسكرية

في 2017: أطلقت المدفعية السعودية فور وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلقات ترحيبية، وحلقت مجموعة من الطائرات ترحيبًا.

أطلقت المدفعية السعودية فور وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلقات ترحيبية، وحلقت مجموعة من الطائرات ترحيبًا. في 2022: لم تشهد سماء السعودية أي مظاهر احتفالية بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

حرس الشرف الملكي

في 2017: سار الملك سلمان بن عبدالعزيز رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلفهما السيدة الأولى بين صفين من حرس الشرف السعودي، ثم توقفا لبضع دقائق في صالة كبار الشخصيات، حيث جلس الملك بين الرئيس الأميركي وزوجته، وتناولوا القهوة.

سار الملك سلمان بن عبدالعزيز رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلفهما السيدة الأولى بين صفين من حرس الشرف السعودي، ثم توقفا لبضع دقائق في صالة كبار الشخصيات، حيث جلس الملك بين الرئيس الأميركي وزوجته، وتناولوا القهوة. في 2022: لم يمشِ الرئيس الأمريكي جو بايدن بين فرق الحرس الشرف الملكي وتوجه فورًا نحو المركبة التي نقلته إلى قصر السلام.

الموكب الرسمي

في 2017: رافق الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سيارة الأخير المصفحة The Beast التي زينت بالعلمين السعودي والأميركي، ضمن موكب كبير من الخيالة إلى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة.

رافق الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سيارة الأخير المصفحة The Beast التي زينت بالعلمين السعودي والأميركي، ضمن موكب كبير من الخيالة إلى مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة. في 2022: لم يتم التحضير لموكب رسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن.

العلم الأمريكي في شوارع جدة

في 2017: زُينت شوارع مدينة جدة بالعلمين السعودي والأمريكي احتفالًا بزيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأراضي السعودية.

زُينت شوارع مدينة جدة بالعلمين السعودي والأمريكي احتفالًا بزيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأراضي السعودية. في 2022: خلت الطرقات من الأعلام تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

سلام حار

في 2017: لدى وصولهم إلى صالة الاستقبال الرئيسية في الديوان الملكي، قلّد الملك سلمان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلادة الملك عبد العزيز التي تعد واحدة من أهم الأوسمة في المملكة العربية السعودية.

لدى وصولهم إلى صالة الاستقبال الرئيسية في الديوان الملكي، قلّد الملك سلمان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلادة الملك عبد العزيز التي تعد واحدة من أهم الأوسمة في المملكة العربية السعودية. في 2022: استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جو بايدن بقصر السلام في مدينة جدة، حيث ظهر بايدن وهو يتبادل "سلامًا بالقبضة" مع ولي العهد السعودي.

العرضة السعودية