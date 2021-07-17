اثير تفعلها مُجدداً… وهذه المرة عن طريق استخدام مؤخرتها للإعلان وبإشراف والدتها!

عادت الفتاة السعودية القاصر اثير لإثارة الجدل من جديد وهذه المرة بإعلان تجاري وُصف بـ الجنسي البحت.

اثير شاركت فيديو عبر حسابها وهي تُعلن عن جهاز يستخدم للتدليك، وكانت والدتها هي من تقوم بتصويرها واستخدام الجهاز على مؤخرة ابنتها أمام الكاميرا وتطلب منها أن تخبرها عن أكثر منطقة تؤلمها لتشير الفتاة مباشرةً إلى مؤخرتها.

الفيديو الذي تم تداوله أثار غضب الجمهور العربي الذي طالب بمحاسبة والديها في البداية بعدة تغريدات كان منها "اتمنئ منكم القبض على المدعوه اثير و اولياء امرها، لما فيه من تصرفات مخله بالاداب وخادشه للحياء".

وتابع آخر "شهالأهل وش هالاستغلال ذا!!! اخ والله حرام بزر وقاعدين يستغلونها عشان تفاهة دنيا لعىْكم الله"..

وجاء في تغريدة أخرى "اذا الام هي الي تصور وش تبون بعد؟ والاب صنم اهم شي الفلوس والشهر طزز في الشرف الله يسترنا بس".

اثير واثارة الجدل!

يذكر أن الفتاة القاصر كانت قد تصدرت الحديث منذ مدة بعد أن ظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترتدي فستان أحمر مكشوف الصدر وتتراقص أمام الكاميرا، وبفيديو آخر وهي تصور جسد فتاة من الخلف وعلى الأغلب أنها شقيقتها. ودفعت وقتها فيديوهات أثير رواد السوشال ميديا للمطالبة بإغلاق حسابها ووضع حد لها ضمن عدة تغريدات تم تداولها على نطاق واسع ساهمت في تصدر الهاشتاق الترند عبر تطبيق تويتر.

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