دارين بربر أكثر جمالًا برجلها الصناعية على السجادة الحمراء في مهرجان Emi Gala‎‎

شهدت إمارة دبي ليلة أمس انطلاق النسخة الأولى من مهرجان Emi Gala لتقديم جوائز خاصة بعالم الموضة والأزياء بحضور مشاهير الموضة والأزياء من العالمين العربي والغربي.

ونجحت مدربة اللياقة اللبنانية دارين بربر في خطف الأنظار لها بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء ضمن مهرجان Emi Gala المقام في Hilton دبي.

واختارت دارين بربر أن تشارك في المهرجان بفستان قصير كاشفة عن ساقها الصناعية وكأنها تريد أن توجه رسالة للعالم بشكل عام ولذوي الهمم بشكل خاص بأهمية تقبل الذات والتفكير بطريقة إيجابية.

وتألق دارين بربر على السجادة الحمراء بفستان أنيق صنع بأنامل المصمم الفلبيني العالمي "ميشيل سينكو" باللون الأرجواني بحركة بسيطة من ناحية الرقبة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياج أنيق.

وكانت دارين بربر قد حصدت لقب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأطول فترة في وضعية القرفصاء على حائط (فئة السيدات) – تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة بـ2 دقيقة 8.24 ثانية.

وعقب تحقيق اللقب، قالت دارين إن قصتها ألهمت الكثيرات طوال هذه الفترة "واليوم أوثقها في سجلات التاريخ آملة أن تلهم الملايين حول العالم."

وفي لقاء سابق، أكدت دارين، مدربة الحياة واللياقة البدنية أن التجارب التي مرّت بها بعد الصدمة التي تعرضت لها جراء خسارتها رجلها جعلتها أقوى، قائلة إنها دخلت عالم الرياضة من أجل عملية إعادة التأهيل وغُرمت بها لأنها جعلت ثقتها بنفسها تكبر.