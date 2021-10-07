  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. احتجاز مصور كويتي أعد تقريرًا داخل شقة دعارة .. وهكذا تم استدراجه

احتجاز مصور كويتي أعد تقريرًا داخل شقة دعارة .. وهكذا تم استدراجه

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 06:38
تعبيرية
تعبيرية

كشفت صحيفة القبس الكويتية بأن وزارة الداخلية قامت باحتجاز أحد كوادرها الذي يعمل في مجال التصوير أثناء تصويره تقريرًا عن إحدى شقق الدعارة في منطقة السالمية في محافظة حولي.

وأعربت الصحيفة في بيانها عن استيائها مما وصفته "تعسفًا ضد الإعلاميين" رغم تواجد المصور داخل الشقة لنقل الصورة الحقيقة عما يجري داخل هذا العالم الليلي المريب.

وأكدت الصحيفة عن تضامنها مع مصورها ومع كل الصحفيين الذين يلاقون تضيقًا متعمدًا من سلطات بلادهم قبل أن تعلن وزارة الداخلية الكويتية الإفراج عن المصور المحتجز.

وكانت صحيفة القبس تعد تقريرًا استقصائيًا حول الشقق المشبوهة لممارسة "الدعارة" في الكويت واتفقت مع فتاة من جنسية آسيوية وتم تحديد مبلغ 30 دينارًا لقاء ساعة واحدة من ممارسة الرذيلة معها في شقة بمنطقة السالمية.

وفي الوقت المتفق عليه ذهب مصور صحيفة القبس إلى الشقة المشبوهة لتوثيق الحادثة لكن الفتاة ومن معها من رجال وفتيات اكتشفوا وجود "ميكرفون"، في قميص المصور فاحتجزوه.

وعلى إثر احتجاز الصحفي قامت جريدة "القبس" بإبلاغ الأجهزة الأمنية لتحرير المصور من أيدي العصابة، لكن الشرطة أحالته بعد ذلك إلى مخفر شرطة السالمية.

وأشارت الصحيفة الى أنها بصدد نشر تفاصيل شقة الدعارة خلال اليومين القادمين.

ظهور نادر للأميرة منى الصلح والدة الملياردير الوليد بن طلال
أميرة أردنية تحتفل بعقد قرانها.. والملك عبدالله أول المهنئين
وفاة اللواء بداح الفغم.. تعرف على مرافق الملك عبدالله ووالد عبدالعزيز الفغم

كلمات دالة:الكويتوزارة الداخلية الكويتيةصحيفة القبسدعارةالتجارة بالدعارة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...