احتجاز مصور كويتي أعد تقريرًا داخل شقة دعارة .. وهكذا تم استدراجه

كشفت صحيفة القبس الكويتية بأن وزارة الداخلية قامت باحتجاز أحد كوادرها الذي يعمل في مجال التصوير أثناء تصويره تقريرًا عن إحدى شقق الدعارة في منطقة السالمية في محافظة حولي.

وأعربت الصحيفة في بيانها عن استيائها مما وصفته "تعسفًا ضد الإعلاميين" رغم تواجد المصور داخل الشقة لنقل الصورة الحقيقة عما يجري داخل هذا العالم الليلي المريب.

#وزارة_الداخلية تحتجز مصور القبس.. في تعسف ضد الإعلاميين



• أثناء تصويره تقريراً عن إحدى #شقق_الدعارة في السالمية



• القبس تتضامن مع الزميل ومع كل #الصحافيين للقيام بواجبهم المهني — القبس (@alqabas) October 6, 2021

وأكدت الصحيفة عن تضامنها مع مصورها ومع كل الصحفيين الذين يلاقون تضيقًا متعمدًا من سلطات بلادهم قبل أن تعلن وزارة الداخلية الكويتية الإفراج عن المصور المحتجز.

وكانت صحيفة القبس تعد تقريرًا استقصائيًا حول الشقق المشبوهة لممارسة "الدعارة" في الكويت واتفقت مع فتاة من جنسية آسيوية وتم تحديد مبلغ 30 دينارًا لقاء ساعة واحدة من ممارسة الرذيلة معها في شقة بمنطقة السالمية.

#الداخلية تفرج عن مصور #القبس بعد احتجازه أثناء تصويره تقريراً عن #شقق_الدعارة



• القبس تشكر اللواء فراج الزعبي على سرعة تجاوبه



• تثمن تضامن وسائل الإعلام والخدمات الإخبارية التي دعمت زميلنا المصور أحمد غريب



• القبس تنشر تقرير الفيديو غداً مساءً — القبس (@alqabas) October 6, 2021

وفي الوقت المتفق عليه ذهب مصور صحيفة القبس إلى الشقة المشبوهة لتوثيق الحادثة لكن الفتاة ومن معها من رجال وفتيات اكتشفوا وجود "ميكرفون"، في قميص المصور فاحتجزوه.

وعلى إثر احتجاز الصحفي قامت جريدة "القبس" بإبلاغ الأجهزة الأمنية لتحرير المصور من أيدي العصابة، لكن الشرطة أحالته بعد ذلك إلى مخفر شرطة السالمية.

وأشارت الصحيفة الى أنها بصدد نشر تفاصيل شقة الدعارة خلال اليومين القادمين.