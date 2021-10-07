احتجاز مصور كويتي أعد تقريرًا داخل شقة دعارة .. وهكذا تم استدراجه

كشفت صحيفة القبس الكويتية بأن وزارة الداخلية قامت باحتجاز أحد كوادرها الذي يعمل في مجال التصوير أثناء تصويره تقريرًا عن إحدى شقق الدعارة في منطقة السالمية في محافظة حولي.
وأعربت الصحيفة في بيانها عن استيائها مما وصفته "تعسفًا ضد الإعلاميين" رغم تواجد المصور داخل الشقة لنقل الصورة الحقيقة عما يجري داخل هذا العالم الليلي المريب.
#وزارة_الداخلية تحتجز مصور القبس.. في تعسف ضد الإعلاميين— القبس (@alqabas) October 6, 2021
• أثناء تصويره تقريراً عن إحدى #شقق_الدعارة في السالمية
• القبس تتضامن مع الزميل ومع كل #الصحافيين للقيام بواجبهم المهني
وأكدت الصحيفة عن تضامنها مع مصورها ومع كل الصحفيين الذين يلاقون تضيقًا متعمدًا من سلطات بلادهم قبل أن تعلن وزارة الداخلية الكويتية الإفراج عن المصور المحتجز.
وكانت صحيفة القبس تعد تقريرًا استقصائيًا حول الشقق المشبوهة لممارسة "الدعارة" في الكويت واتفقت مع فتاة من جنسية آسيوية وتم تحديد مبلغ 30 دينارًا لقاء ساعة واحدة من ممارسة الرذيلة معها في شقة بمنطقة السالمية.
#الداخلية تفرج عن مصور #القبس بعد احتجازه أثناء تصويره تقريراً عن #شقق_الدعارة— القبس (@alqabas) October 6, 2021
• القبس تشكر اللواء فراج الزعبي على سرعة تجاوبه
• تثمن تضامن وسائل الإعلام والخدمات الإخبارية التي دعمت زميلنا المصور أحمد غريب
• القبس تنشر تقرير الفيديو غداً مساءً
وفي الوقت المتفق عليه ذهب مصور صحيفة القبس إلى الشقة المشبوهة لتوثيق الحادثة لكن الفتاة ومن معها من رجال وفتيات اكتشفوا وجود "ميكرفون"، في قميص المصور فاحتجزوه.
وعلى إثر احتجاز الصحفي قامت جريدة "القبس" بإبلاغ الأجهزة الأمنية لتحرير المصور من أيدي العصابة، لكن الشرطة أحالته بعد ذلك إلى مخفر شرطة السالمية.
وأشارت الصحيفة الى أنها بصدد نشر تفاصيل شقة الدعارة خلال اليومين القادمين.
ظهور نادر للأميرة منى الصلح والدة الملياردير الوليد بن طلال
أميرة أردنية تحتفل بعقد قرانها.. والملك عبدالله أول المهنئين
وفاة اللواء بداح الفغم.. تعرف على مرافق الملك عبدالله ووالد عبدالعزيز الفغم