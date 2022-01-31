احتفالات محمد صلاح بالفوز على المغرب تتصدر الترند

نجح نجما المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه منح بلادهما بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي كأس أفريقيا بعد فوز"الفراعنة" على المغرب في ربع النهائي.

وبعد فوز المنتخب المصري أمام المغرب في مباراة ماراثونية مثيرة بربع النهائي مساء أمس الأحد، شوهد النجم المصري محمد صلاح وهو يحتفل بطريقة عفوية تصدرت الترند المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر اللاعب البديل لمنتخب مصر رمضان صبحي مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" الخاصة بحسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو يُظهر "تطبيل" صلاح على زجاج الحافلة.

وظهر مو في مقطع الفيديو وهو في حالة انسجام تام مع كلمات الأغنية الشعبية بطريقة عفوية تكشف عن مدى سعادته بالفوز قبل أن يدرك أن صبحي يقوم بتصويره ويلتفت نحوه ضاحكًا.

وكان الوقت الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1-1، وسجل للمغرب سفيان بوفال في الدقيقة 7 من ضربة جزاء، وعادل لمصر محمد صلاح من متابعة جيدة في الدقيقة 53.

وحسم صلاح المباراة للفراعنة في الشوط الإضافي الأول بتمريرة سحرية خلف المدافعين سجل منها محمود حسن تريزيغيه هدف الفوز لمصر في الدقيقة 100.

وبهذا الفوز، سيواجه منتخب الفراعنة في المربع الذهبي مستضيفة البطولة، الكاميرون، في حين ستواجه السنغال بوركينا فاسو في المباراة الأخرى من المربع الذهبي.

يذكر أن هذا هو الانتصار الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها مع المغرب، كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3-2 في أبريل 1971.

وقعت في الفخ مجددًا .. هيون الغماس تنهار بعد نشر صورها بدون حجاب

لاعب مان يونايتد ماسون غرينوود يعتدي على صديقته بالضرب

جريمة تهز سوريا : عائلة تذبح طفلتها بدمٍ بارد بعد اغتصابها ثم تلقيها بالقمامة