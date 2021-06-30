اختفاء بحيرة ضخمة في ظروف غامضة من قارة أنتاركتيكا

في وقت ما من هذا الشهر، وسط شتاء القطب الجنوبي المُظلم، اختفت فجأة بحيرة كبيرة من المنطقة الشرقية للقارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، تاركة فوهة بعمق أربعة أميال مربعة 260 قدمًا (80 مترًا).

ويُعتقد أن الحجم الهائل من المياه الموجودة في البحيرة - الذي يقدر بنحو 21-26 مليار قدم مكعب - قد تسرب إلى المحيط، حيث استنزف من خلال الجليد الذي يصل سمكه إلى 4590 قدمًا (1400 متر).

Satellite imagery of a massive, icy lake in Antarctica suddenly disappearing into the ocean. (Per NASA) pic.twitter.com/6G9ncKFb0p — Tony Ho Tran (@TonyHoWasHere) June 27, 2021

وأثار هذا الاكتشاف قلق العلماء، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة بسبب أزمة المناخ إلى تراكم مستويات أعلى من المياه الذائبة السطحية على الجروف الجليدية في القطب الجنوبي.

يمكن أن تؤدي البحيرات الناتجة إلى حدوث تصدعات عبر الجليد إلى المحيط، كما في هذه الحالة، تتسبب في انهيار الرفوف، مما يؤدي إلى زيادة مستويات فقدان الجليد من القارة.

وعلى الرغم من أن القارة تعيش حاليًا في أعماق الشتاء، فقد تمكن العلماء من "رؤية" البحيرة والحفرة التي خلفتها وراءهم، باستخدام صور من قمر صناعي للرادار.

ويقول عالم الجليد "رولاند وارنر"، من جامعة تسمانيا: "نعتقد أن وزن الماء المتراكم في هذه البحيرة العميقة أدى إلى فتح شق في الجرف الجليدي تحت البحيرة، وهي عملية تعرف باسم التصدع المائي، ما أدى إلى تصريف المياه بعيدا إلى المحيط".

وقال عالم الجليد "رولاند وارنر": "نعتقد أن وزن المياه المتراكمة في هذه البحيرة العميقة قد فتح شقًا في الجرف الجليدي تحت البحيرة، وهي عملية تُعرف باسم التصدع المائي، مما أدى إلى تصريف المياه بعيدًا إلى المحيط أدناه".

ويعتقد أن عمليات التصدع المائي المماثلة كانت جزءًا من انهيار الجرف الجليدي الآخر في شبه جزيرة أنتاركتيكا، لكن الباحثين قالوا إنهم لم يروا مثل هذا الكسر المائي العميق من قبل، ولا في هذا الرف الجليدي.

وتابع: "من المتوقع أن يتضاعف ذوبان سطح القطب الجنوبي بحلول عام 2050، ما يثير مخاوف بشأن استقرار الأرفف الجليدية الأخرى"، مشيرين إلى أن "عمليات مثل الكسر المائي والانثناء ما تزال قيد الدراسة.

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