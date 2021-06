اختفاء بحيرة ضخمة في ظروف غامضة من قارة أنتاركتيكا

في وقت ما من هذا الشهر، وسط شتاء القطب الجنوبي المُظلم، اختفت فجأة بحيرة كبيرة من المنطقة الشرقية للقارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، تاركة فوهة بعمق أربعة أميال مربعة 260 قدمًا (80 مترًا).

ويُعتقد أن الحجم الهائل من المياه الموجودة في البحيرة - الذي يقدر بنحو 21-26 مليار قدم مكعب - قد تسرب إلى المحيط، حيث استنزف من خلال الجليد الذي يصل سمكه إلى 4590 قدمًا (1400 متر).

Satellite imagery of a massive, icy lake in Antarctica suddenly disappearing into the ocean. (Per NASA) pic.twitter.com/6G9ncKFb0p