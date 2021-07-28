فيديو صادم من السعودية.. متحرش أبها يدخل على فتاة في حمام السيدات عنوة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت لها فيها فتاة للتحرش من قبل شاب في أحد المجمعات التجارية بمدينة أبها عاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

ويكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة عبر هاتفها الشخصي إصرار الشاب المتحرش على الدخول لحمام السيدات معها واللحاق بها في الوقت الذي تطلب منه الخروج وتركها وشأنها.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الفتاة عن هوية المتحرش، إلا أنه يُسمع وهو يحاول إعطائها رقمه أو حسابه على تطبيق "سناب شات" وهو ما رفضته الفتاة وحاولت إفهامه ذلك ولكن دون جدوى.

ولم يكتفي الشاب المتحرش بملاحقة الفتاة داخل أروقة المجمع التجاري بل حاول لمس جسدها بالإضافة إلى التلفظ عليها أكثر من مرة.

كما رصد الفيديو، المتحرش وهو يهرب من الفتاة التي رفعت الجوال في وجهه وأخبرته أنها تصوره وستقوم بنشر المقطع من أجل القبض عليه ليقوم بالمزاح: "سأتصل بعلي نجم" ويقصد (الإعلامي الكويتي) وهو ما أثار استيائها.

وعبر وسم "#متحرش_أبها" انقسمت آراء المعلقين بين منتقدٍ لتصرف الشاب ومحاولته التضييق على الفتاة وعدم السماح لها بالتحرك بحرية في المجمع التجاري والإساءة لها في مكان عام.

بخصوص التشهير بالمتحرشين من قبل الجهات المختصة ، ايش وضعه؟ ليش هذه العينات لسى موجودة بيننا #متحرش_ابها — Just Sayin ♂ (@JustSayingUS) July 28, 2021

ياكثر اشباه الرجال الله يبيدهم ولا يبقي منهم احد #متحرش_ابها — ذكريات | ١٩٩٥ (@Y_io9) July 28, 2021

اصدق نظرية شفتها ، المشكله يذكرون العيال بكل شي انهم تحرشو فيهم واذا قلنا التزمي بامر ربك قالت يتحرشون بالاطفال تبي توصل لحاجتها عشان يسهلون طريقة الانفتاح اللي يبونها ومن غير كذا فيه تحرش كثير بنت مع بنت بس طبعا مايذكرونها عشان ماتطلع صورتهم مو حلوه قدام الناس

#المتحرش_اليمني pic.twitter.com/0OwhaAsVj4 — جـَاز |2k🎈. (@a55wr) July 28, 2021

فيما انتقد قسم من المغردين طريقة الفتاة في التعامل مع التحرش وبأن عليها تصوير وجهه وكشف هويته وفضحه ليكون عبرة لغيره أو اللجوء الى أمن المجمع من أجل توفير الحماية اللازمة لها.

ارتفع ضغطي هذه اشلون بارده كذا!!!! صرخي لمي عليه الناس ..بعدين كيف تدخل الحمام لو انه محجر لها ولا سوا شي حسبي الله الله يبيد هالاشكال — بنْـت مَـحمّد 🎼 (@Wtrh24) July 28, 2021

أبها عروس الجبل تخطف الأنظار بطبيعتها الخلابة

يذكر أن مدينة أبها السعودية تشهد حضورًا سياحيًا ملحوظًا في هذا الوقت من العام حيث تزهو منطقة عسير بجبالها، وتخطف الأنظار بمغامراتها وفنونها، فهي تعدّ خيارًا مفضلًا للسائحين في الصيف، لما تكتنزه من إرث تاريخي عريق، وطبيعة خلابة، أهّلتها لأن تكون قبلة السياحة الصيفية المشهورة بالأجواء الممطرة.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد أثنت على عسير وما تتميز به من مقومات سياحية رائعة، فقد عدّ الأمين العام للمنظمة السيد زوراب بولوليكشفيلي خلال زيارته للمنطقة والمواقع السياحية والتراثية في أبها أن عسير متميزة لما تمتلكه من طبيعة ومناخ جاذب للسائحين وتراث ثقافي فريد.

وإيمانًا من الهيئة السعودية للسياحة بتميز هذه الوجهة وانفرادها بالعديد من المميزات فقد شملتها ضمن 11 وجهة سياحية أعلنت عنها عبر منصة "روح السعودية"، التي استثمرت فصل الصيف لإطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال المدة من 24 حزيران وحتى نهاية شهر أيلول المقبل.

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