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فيديو صادم من السعودية.. متحرش أبها يدخل على فتاة في حمام السيدات عنوة

منشور 28 تمّوز / يوليو 2021 - 06:08
متحرش أبها
متحرش أبها

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت لها فيها فتاة للتحرش من قبل شاب في أحد المجمعات التجارية بمدينة أبها عاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

ويكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة عبر هاتفها الشخصي إصرار الشاب المتحرش على الدخول لحمام السيدات معها واللحاق بها في الوقت الذي تطلب منه الخروج وتركها وشأنها.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الفتاة عن هوية المتحرش، إلا أنه يُسمع وهو يحاول إعطائها رقمه أو حسابه على تطبيق "سناب شات" وهو ما رفضته الفتاة وحاولت إفهامه ذلك ولكن دون جدوى.

ولم يكتفي الشاب المتحرش بملاحقة الفتاة داخل أروقة المجمع التجاري بل حاول لمس جسدها بالإضافة إلى التلفظ عليها أكثر من مرة.

كما رصد الفيديو، المتحرش وهو يهرب من الفتاة التي رفعت الجوال في وجهه وأخبرته أنها تصوره وستقوم بنشر المقطع من أجل القبض عليه ليقوم بالمزاح: "سأتصل بعلي نجم" ويقصد (الإعلامي الكويتي) وهو ما أثار استيائها.

وعبر وسم "#متحرش_أبها" انقسمت آراء المعلقين بين منتقدٍ لتصرف الشاب ومحاولته التضييق على الفتاة وعدم السماح لها بالتحرك بحرية في المجمع التجاري والإساءة لها في مكان عام.

فيما انتقد قسم من المغردين طريقة الفتاة في التعامل مع التحرش وبأن عليها تصوير وجهه وكشف هويته وفضحه ليكون عبرة لغيره أو اللجوء الى أمن المجمع من أجل توفير الحماية اللازمة لها.

أبها عروس الجبل تخطف الأنظار بطبيعتها الخلابة

يذكر أن مدينة أبها السعودية تشهد حضورًا سياحيًا ملحوظًا في هذا الوقت من العام حيث تزهو منطقة عسير بجبالها، وتخطف الأنظار بمغامراتها وفنونها، فهي تعدّ خيارًا مفضلًا للسائحين في الصيف، لما تكتنزه من إرث تاريخي عريق، وطبيعة خلابة، أهّلتها لأن تكون قبلة السياحة الصيفية المشهورة بالأجواء الممطرة.

أبها

وكانت منظمة السياحة العالمية قد أثنت على عسير وما تتميز به من مقومات سياحية رائعة، فقد عدّ الأمين العام للمنظمة السيد زوراب بولوليكشفيلي خلال زيارته للمنطقة والمواقع السياحية والتراثية في أبها أن عسير متميزة لما تمتلكه من طبيعة ومناخ جاذب للسائحين وتراث ثقافي فريد.

أبها

وإيمانًا من الهيئة السعودية للسياحة بتميز هذه الوجهة وانفرادها بالعديد من المميزات فقد شملتها ضمن 11 وجهة سياحية أعلنت عنها عبر منصة "روح السعودية"، التي استثمرت فصل الصيف لإطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال المدة من 24 حزيران وحتى نهاية شهر أيلول المقبل.

 

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