استخراج 158 قطعة معدنية من معدة امرأة .. صور صادمة!

نجحت الكوادر الطبية في أحد المستشفيات التركية في استخراج 158 قطعة معدنية من معدة مريضة تبلغ من العمر 24 عامًا كانت تشكو من آلام في البطن.

وكشف الفريق الطبي في مستشفى "وان للتدريب والبحوث"، الواقع في ولاية وان التركية، بأن المريضة أُسعفت إلى غرفة الطوارئ الخاصة بالمستشفى تشكو من آلام في البطن وتقلصات شديدة في المعدة، وعند إجراء الأشعة السينية الأولية لها تبين وجود أجسام غريبة داخل معدتها.

وأوصى الأطباء في المستشفى بضرورة إجراء عملية جراحية طارئة استغرقت ساعتين ونصف الساعة لاستخراج القطع المعدنية من معدتها والتي وصل عددها لـ 158 قطعة معدنية.

وذكر الأطباء أن القطع المعدنية التي ابتلعتها المريضة كانت عبارة عن مجموعة كبيرة من المسامير ومقص أظافر وسكين جيب وسكين فواكه وملاقط وكذلك إبر ومفاتيح.

وأثناء الفحص والاستجواب، اكتشف الأطباء أن المريضة لديها تاريخ من المشاكل النفسية التي تجبرها على تناول أشياء غريبة.

وقال الجراح العام الذي أجرى العملية الجراحية، الدكتور يوسف تيكيش: "بصراحة، لم أصدق ذلك في البداية. اعتقدنا في البداية أنه يمكننا إزالة الأشياء بالمنظار، لكننا اخترنا الجراحة لأن الإبر كانت كبيرة جدًا، واجهنا مشهدًا صادمًا أثناء الجراحة، كان هناك 158 جسمًا غريبًا بأحجام مختلفة، قمنا بإزالتها جميعًا، والمريضة في حالة جيدة".

وخرجت المرأة فيما بعد من المستشفى وأمرت بالعودة لمتابعة العلاج.