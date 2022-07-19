استخراج 158 قطعة معدنية من معدة امرأة .. صور صادمة!

نجحت الكوادر الطبية في أحد المستشفيات التركية في استخراج 158 قطعة معدنية من معدة مريضة تبلغ من العمر 24 عامًا كانت تشكو من آلام في البطن.
وكشف الفريق الطبي في مستشفى "وان للتدريب والبحوث"، الواقع في ولاية وان التركية، بأن المريضة أُسعفت إلى غرفة الطوارئ الخاصة بالمستشفى تشكو من آلام في البطن وتقلصات شديدة في المعدة، وعند إجراء الأشعة السينية الأولية لها تبين وجود أجسام غريبة داخل معدتها.
وأوصى الأطباء في المستشفى بضرورة إجراء عملية جراحية طارئة استغرقت ساعتين ونصف الساعة لاستخراج القطع المعدنية من معدتها والتي وصل عددها لـ 158 قطعة معدنية.
وذكر الأطباء أن القطع المعدنية التي ابتلعتها المريضة كانت عبارة عن مجموعة كبيرة من المسامير ومقص أظافر وسكين جيب وسكين فواكه وملاقط وكذلك إبر ومفاتيح.
وأثناء الفحص والاستجواب، اكتشف الأطباء أن المريضة لديها تاريخ من المشاكل النفسية التي تجبرها على تناول أشياء غريبة.
وقال الجراح العام الذي أجرى العملية الجراحية، الدكتور يوسف تيكيش: "بصراحة، لم أصدق ذلك في البداية. اعتقدنا في البداية أنه يمكننا إزالة الأشياء بالمنظار، لكننا اخترنا الجراحة لأن الإبر كانت كبيرة جدًا، واجهنا مشهدًا صادمًا أثناء الجراحة، كان هناك 158 جسمًا غريبًا بأحجام مختلفة، قمنا بإزالتها جميعًا، والمريضة في حالة جيدة".
وخرجت المرأة فيما بعد من المستشفى وأمرت بالعودة لمتابعة العلاج.
شهوة الغرائب
اضطراب نفسي يتميز باشتهاء أكل مواد ليست مغذية عادة، والتي قد تشمل مواد بيولوجية مثل الشعر أو البراز أو مواد طبيعية مثل الثلج أو التراب، أو غيرها من المواد لمدة أكثر من شهر وأن يكون ذلك في عُمر يُعتبر فيه تناول مثل هذه المواد أمرًا غير مقبول من الناحية الصحية.
وجد الأطباء ارتباط وثيق بين شهوة الغرائب وبين الضغوطات النفسية مثل الصدمات العاطفية أو الحرمان من الأم أو إهمال الوالدين أو التركيب الأسري غير المستقر، وكذا فترة الحمل، حيث يعمل ابتلاع هذه المواد على تخفيف حدة الضغط النفسي لدى المصابين.
مخاطر شهوة الغرائب
- قد يؤدي اضطراب شهوة الغرائب إلى حدوث انسداد الأمعاء أو تمزق في جدار المعدة، ونقص التغذية والإصابة بالأمراض الطفيلية.
- كما قد يؤدي إلى التسمم بمواد خطيرة مع ما يصاحب ذلك من أضرار جسدية وعقلية، كما هو الحال في الأطفال الذين يتناولون الجص المحتوي على مادة الرصاص والتي تسبب تلف الدماغ بسبب التسمم بالرصاص.
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