شقيقة أمير قطر الشيخة هند تخطف الأنظار على انستغرام .. شاهدوا الصورة

شاركت الشيخة هند آل ثاني ، شقيقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، مع متابعيها على تطبيق "إنستغرام" صورة من إجازتها الصيفية رفقة عائلتها.

وظهرت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني في الصورة التي نشرتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي احتفلت فيه الأمة الإسلامية في 2 يوليو الجاري، رفقة ابنها الصغير.

واكتفت الشيخة هند من خلال الصورة بتهنئة متابعها بمناسبة عيد الأضحى، دون كشف المزيد من التفاصيل حول المكان الذي التقطت فيه الصورة باعتبارها مُقلة بصورها الشخصية أو الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية.

ونجحت الشيخة هند في لفت الأنظار لها بجمالها العربي الأصيل، وإطلالتها الراقية، حيث اكتفت بإسدال شعرها الحريري على ظهرها واعتمدت فستان أبيض أنيق يليق بسحر المكان الذي تتواجد فيه.

وتعد الشيخة هند من الشخصيات المشهورة في الوطن العربي بسبب نشاطها المجتمعي في بلدها قطر رغم حرصها على عدم كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية وأسرتها وأطفالها.

وذكر أحد المعلقين على الصورة بأن الشيخة هند آل ثاني متزوجة من الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني الذي يتبوأ منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo.

شقيقة أمير قطر الشيخة هند آل ثاني

اسمها الكامل: الشيخة هند بنت حمد آل ثاني.

الشيخة هند بنت حمد آل ثاني. تاريخ الولادة: ولدت في في 15 أغسطس 1984.

ولدت في في 15 أغسطس 1984. عائلتها: والدها أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من زوجته الشيخة موزا المسند وهي شقيقة أمير دولة قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

تعليم الشيخة هند آل ثاني

حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية.

حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إتش إي سي باريس في قطر.

حصلت على شهادة الماجستير في حقوق الإنسان من كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة.

حياة الشيخة هند المهنية

تتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة.

تشغل منصب رئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة.

تشغل منصب الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري المشترك لجامعة نورثويسترن في قطر.

تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.

عضو مجلس أمناء مؤسسة قطر.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة علِّم لأجل قطر.

مديرة مكتب الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، في ما بين عام 2008 إلى عام 2013.

شغلت منصب رئيس مجلس الإشراف المشترك ورئيس اللجنة التنفيذية لكلية شمال الأطلنطي في قطر.

نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم ورئيس اللجنة التنفيذية (وزارة التعليم والتعليم العالي حاليًّا).

عضو مجلس إدارة مؤسسة السلام الدولية.

الشيخة هند في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

تتولى الشيخة هند من خلال دورها في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قيادة مؤسسة تتنوع فيها الثقافات ويعمل أفرادها على تحقيق رؤية القيادة عبر مجالات متنوعة تشمل: