صورة جديدة من خطبة الأميرة ايمان من جميل ألكساندر ترميوتس

ينشغل الكثيرون بمتابعة أخبار العائلات الملكية حول العالم لمعرفة آخر أخبارهم وللاطلاع على كل ما هو جديد في حياتهم الملكية الفاخرة، وهذا ما ينطبق على العائلة الهاشمية في الأردن التي احتفلت مؤخرًا بخطوبة الأميرة ايمان بنت الملك عبدالله الثاني.

وجاء إعلان الديوان الملكي الهاشمي في 6 يوليو 2022 خطوبة الأميرة ايمان من الشاب جميل ألكساندر ترميوتس كمفاجأة إلى حد ما للجماهير الملكية حيث ظلت علاقة الأميرة إيمان مع جميل سرية للغاية ولا يُعرف سوى القليل عن صهر العائلة الهاشمية الجديد.

ورغم نشر الملكة رانيا صورة لابنتها الأميرة ايمان رفقة خطيبها جميل قبل أسابيع، إلا أن متابعي أخبار العائلات الملكية ما زالوا متعطشين لرؤية المزيد من الصور من حفل الخطوبة ومعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الحدث الملكي الأهم على الإطلاق.

وبالإضافة إلى الصورة الأولى التي نشرتها الملكة رانيا، تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة جديدة للأميرة ايمان رفقة خطيبها.

وظهرت الأميرة ايمان وهي تضحك بطريقة "عفوية" وقد امسكت بيد خطيبها جميل.

وأطلت الأميرة ايمان في بفستان سادة تماما باللون الابيض بأكمام واسعة وياقة دائرية مغلقة مزينة ببعض الخطوط واعتمدت تسريحة شعر بسيطة حين أسدلته على أكتافها بطريقة عفوية واعتمدت أقراط ألماسية ناعمة.

الديوان الملكي يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

أعلن الديوان الملكي الأردني رسميًا نبأ خطوبة ابنة الملك عبد الله الثاني، الأميرة الحسناء إيمان.

وجاء في بيان الديوان الملكي الأردني: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، تمت خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي إيمان بنت عبد الله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

من هو جميل ألكساندر ترميوتس

لم يتم كشف المزيد من التفاصيل عن خطيب الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني السيد جميل ألكساندر ترميوتس حتى هذه اللحظة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والوطن العربي نحو محركات البحث من أجل الوصول إلى معلومات تتعلق بعريس الأميرة ايمان ابنة الملك عبدالله الثاني.

وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء، لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق منها، تتعلق بالعريس جميل ألكساندر ترميوتس.

فنزويلي من أصل يوناني.

تخرج من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال في عام 2016.

يعيش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

يعمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية تدعى، Outbound Ventures.

عمل سابقًا في DPM Capital وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

عمل سابقًا في شركة AMARLA وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

الأميرة ايمان بنت عبد الله الثاني

اسمها الكامل: الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي. ولدت في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 27 سبتمبر 1996.

تبلغ من العمر 26 عامًا.

البنت الأولى للملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

دراسة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

أنهت الأميرة إيمان دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية ( IAA).

في 4 حزيران عام 2014 تخرجت من المرحلة الثانوية وحصلت على جائزة في علوم الـرياضة وجائزة في مبحث الـعلاقات الدولية.

درست الأميرة في جامعة جورجتاون في مدينة واشنطن (DC ).

أخوة الأميرة إيمان بنت عبد الله

ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني (ولد في 28 يونيو 1994)

سلمى بنت عبد الله الثاني (ولدت في 26 سبتمبر 2000)

هاشم بن عبد الله الثاني (ولد في 30 يناير 2005)

تخرج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

في 2014، رعى الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله حفل تخريج ابنتهما الأميرة إيمان من مدرسة أكاديمية عمان الدولية.

وحضر حفل تخرجها شقيقها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأمراء والأميرات منى الحسين فيصل بن الحسين وعائشة بنت الحسين والتي كانت تحضر كذلك تخرج ابنتها الأنسة منى جمعة وسلمى بنت عبد الله الثاني وهاشم بن عبد الله الثاني والأميرة ريم علي.

وألقت الملكة رانيا حينها كلمة خلال حفل التخريج وصفها الحضور بالمؤثرة وقد هنأت فيها الخرّيجين والخرّيجات وقالت فيها: "نفاخر بكم الدنيا فأنتم نتاج سنوات من الحب والرعاية والإيثار والتضحية أهلكم فعلوا كل ما في وسعهم لكي تكونوا الأفضل ولكي تكونوا سالمين ومرتاحين وسعداء شاركوني في شكرهم".