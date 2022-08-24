استمع لصوت الفضاء .. ناسا ترصد موجات صوتية قادمة من الثقب الأسود

إذا كنت تعتقد أن الفضاء الخارجي خاليًا تمامًا من الأصوات، فكر مرة أخرى لأن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نشرت مقطعًا صوتيًا لموجات صوتية قادمة من الثقب الأسود الهائل الذي يقع على بعد 200 مليون سنة ضوئية.

وكشفت ناسا أن المقطع الصوتي تم رصده في مركز مجموعة مجرات "بيرسيوس - Perseus"، وقد تم نقل الموجات الصوتية القادمة منه بحيث تكون مسموعة من قبل البشر باستخدام بيانات ذكية.

وكتبت ناسا على موقع تويتر: "ينشأ الاعتقاد الخاطئ عن عدم وجود صوت في الفضاء لأن معظم الفضاء عبارة عن فراغ، ولا يوفر أي وسيلة لانتقال الموجات الصوتية، لكن مجموعة المجرات تحتوي على الكثير من الغازات لدرجة أننا التقطنا صوتًا حقيقيًا، استمع لصوت الثقب الأسود!".

وذكرت ناسا أن مجموعة مجرات "بيرسيوس - Perseus"، تحتوي على كميات وفيرة من الغازات التي تغلّف مئات أو حتى آلاف المجرات بداخلها، مما يوفر وسيلة لانتقال الموجات الصوتية، مما يتيح الاستماع إلى ما يبدو عليه هذا الجزء من الفضاء.

وتابعت: "اكتشف علماء الفلك أن موجات الضغط التي يرسلها الثقب الأسود تسببت في تموجات في الغاز الساخن للعنقود يمكن ترجمتها إلى نغمة لا يستطيع البشر سماعها نحو 57 و58 أوكتافًا تحت الوسط C".

صوت الثقب الأسود

تفاعل عشاق الفلك والفضاء مع "صوت الثقب الأسود" فيما شبهه البعض بصوت الأرواح اليائسة، فيما قال آخرون أنه عويل الكائنات الفضائية.

فيما اعتبر البعض أن الصوت يشبه الموسيقى التصويرية لفيلم رعب، وأنه صوت لشيء مروّع قادم ليقتلنا جميعًا. وهناك من اعتبر أنه يشبه صوت الأرواح اليائسة.

في المقابل شكك البعض في حقيقة التسجيل الصوتي وأن ناسا اختلقت كل القصة من أجل جذب الاهتمام لها ولإنجازاتها وأشاروا إلى أن "الصوت" يحتاج إلى "ذرات وجزيئات" من أجل انتقاله.

وذكر المشككون أن الفضاء هو الفراغ وبالتالي لا يوجد أي وسيلة لانتشار الموجات الصوتية من خلاله.

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