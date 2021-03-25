اشتكى من انتفاخ البطن.. دودة شريطية بطول 18 مترًا تخرج من مؤخر رجل

فوجئ الأطباء في أحد المستشفيات التايلاندية بدودة شرطية طولها 59 قدمًا (18 مترًا) تمت إزالتها من مؤخرته بعد أن اشتكى من ألم وانتفاخ في بطنه.

وقال المريض البالغ من العمر 67 عامًا، من مقاطعة نونغ خاي، إنه عانى من "انتفاخ البطن" منذ بداية مارس وتوجه إلى المستشفى حيث أخذ الطبيب عينة من البراز لفحصها.

وأظهرت النتائج أنها تحتوي على 28 يرقة معدية يعتقد الأطباء أنها جاءت من لحوم البقر المصابة وغير المطبوخة.

وصفوا الدواء للمريض قبل أن يخرج الطفيل العملاق من مؤخرته في اليوم التالي في 20 مارس.

وتُظهر الصور التي تم التقاطها في مركز أبحاث الأمراض الطفيلية اثنين من الأطباء المذهولين وهم يصبون الماء على قطعة كبيرة من الدودة الشريطية.

واستخدم الأطباء زوجًا من الملقط لإخراج الطفيل ووضعه على حصيرة بلاستيكية حمراء.

ويبلغ طول الدودة 18 مترًا (59 قدمًا)، مما يجعلها أطول دودة شريطية شوهدت في تايلاند في الخمسين عامًا الماضية.

وقال متحدث باسم مركز أبحاث الأمراض الطفيلية: "تم الحصول على دودة شريطية بقرية تينيا ساجيناتا يزيد طولها عن 18 مترًا من مريض ارسلت عينته الى المركز".

وقالت الدكتورة شاوانيا راتانابيتون، التي قادت الفريق: "يحدث انتقال العدوى عن طريق تناول لحم البقر النيء، ويمكن لهذه الطفيليات أن تعيش في البشر لأكثر من 30 عامًا".

حاملة صخرة بيدها.. امرأة عارية تخترق استديو وتهاجم مذيعة على الهواء

عبارة بذيئة على كمامته.. هكذا عبر وزير خاريجة روسيا عن رأيه بـ"كورونا" والحجر الصحي

دبي في حداد لـ10 أيام بعد وفاته.. من هو الشيخ حمدان آل مكتوم؟