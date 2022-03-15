افتتاح مطعم البيك في قطر .. والجمهور: حقيقة أم تقليد؟

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صورًا من افتتاح مطعم جديد في قطر يحمل اسم "البيك بروست وبيتزا" بشعارٍ شبيه بـ مطعم البيك السعودي لكنه لا يرتبط بأي مشروع خارج قطر.

وتناقل النشطاء صورًا من المطعم الجديد عبر موقع التدوين "تويتر" مع تساؤل أحدهم ما إذا كان المطعم الجديد قطري 100% أم أنه جزء من سلسلة مطاعم البيك الشهيرة في السعودية.

ودفعت تساؤلات النشطاء على "تويتر" إدارة المطعم الجديد إلى التوضيح بأن هذا المطعم قطري ولا يرتبط بأي مطاعم خارج البلاد (قطر): "‏شكرًا لحرصكم وتواصلكم، هناك من قام بإنشاء مطعم يحمل اسم البيك بغير وجه حق وجاري متابعة الأمر مع جهات الاختصاص).

لكن على ما يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلف، حيث أعلنت سلسلة "البيك" السعودية بأنها ستباشر دعوى قضائية ضد المطعم القطري.

وظهر المطعم القطري باسم وشعار متطابقين تقريبًا للمطعم السعودي والذي يشهد توافد آلاف الزوار من جميع أنحاء البلاد على المطعم لتذوق طعمه الشهي، حتى أن البعض ينتظر مدة تصل إلى 90 دقيقة في قائمة الانتظار.

وسارعت سلسلة المطاعم السعودية إلى نفي علاقتها بالمطعم القطري عبر بيان رسمي تم نشره على موقع "تويتر"، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات قانونية ضد النسخة المقلدة القطرية.

مطعم البيك

البيك هي سلسلة مطاعم للوجبات السريعة تأسست في عام 1974 من قبل شكور أبو غزالة في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين أصبح اسمًا مألوفًا وعلامة بارزة في عالم مطاعم الوجبات السريعة.

وسرعان ما اكتسبت الوصفة السرية الشهيرة والمكونة من 18 نوعًا من التوابل شهرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الذين يحرصون على تناوله خلال زيارتهم للسعودية.

وتمتلك سلسلة مطاعم البيك الآن أكثر من 70 فرعًا في المملكة العربية السعودية وحدها.

افتتح مطار جدة فرعه في عام 2016، ليخدم احتياجات المسافرين الذين يشترون الدجاج الشهير ويسافرون به معهم إلى أصدقائهم وعائلاتهم في الخارج.



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