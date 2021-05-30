اكتشاف ضفدع سحري من عالم أفلام هاري بوتر.. هل صنع من الشوكولاتة؟!‎‎

اكتشف فريق من العلماء الأستراليين ضفدع غريب الأطوار في الغابات المطيرة المنخفضة في غينيا الجديدة الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي، شمال أستراليا لكنه يختلف عن ذلك الذي ظهر في أفلام "هاري بوتر".

وقال "ستيف ريتشاردز"، المتخصص في الضفادع في متحف جنوب أستراليا، أنه اكتشف الضفدع الملون بلون الكاكاو لأول مرة في عام 2016 وأطلق عليه حينها اسم "ضفدع الشوكولاتة"، ولكن بسبب صعوبة البيئة التي يعيش فيها الضفدع، لم يتمكن من دراسته بشكل كامل والتأكد من أنه ينتمي لفصيلة جديدة إلا مؤخرًا.

وتابع: "قد يكون هذا هو السبب في أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً للعثور على هذا الضفدع، فهو يعيش في المستنقعات الشائكة، هناك الكثير من الحشرات الحاملة للملاريا، وهناك تماسيح وليس هناك الكثير من الطرق. إنه مكان غير لطيف وسهل للعمل هناك".

وتابع: "وعلى الرغم من صعوبة الظروف، تمكنت من الحصول على بعض العينات وبعد سنوات من البحث المضني والتحليل الجيني، تمكنت مع زملائي التوصل الى أن ما عثرنا عليه هو ليتوريا ميرا وهي فصيلة جديدة (غير مكتشفة) من الضفادع".

وتشتهر ضفادع الأشجار بجلدها الأخضر - ولكن بسبب لونها البني، أطلق عليها الباحثون اسم "ضفدع الشوكولاتة" - ولا يزال الاسم عالقًا.

وتابع: "يشبه "ضفدع الشوكولاتة"، ضفدع الشجرة الخضراء الأسترالية، باستثناء جلده البني اللامع. لكن التحليل الجيني يظهر أن ليتوريا ميرا قد تطورت لتصبح متميزة وراثيًا، لدرجة أن النوعين لن يكونا قادرين على التكاثر".

من جهته قال "بول أوليفر"، من متحف كوينزلاند وجامعة غريفيث، والذي كان مسؤولًا عن العمل الجيني، أنه تم إطلاق اسم "ليتوريا ميرا" على الضفدع، لأن كلمة "ميرا" تعني مفاجأة أو الشيء الغريب باللاتينية.

وتابع: "كان اكتشافًا مفاجئا، العثور على قريب تم تجاهله لضفدع الشجر الأخضر المعروف والشائع في أستراليا، والذي يعيش في الغابات المطيرة المنخفضة في غينيا الجديدة".

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