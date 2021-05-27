غوغل تربط الكوفية الفلسطينية بـ"الإرهاب".. واستنفار يجبرها على الاعتذار

انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شركة "غوغل" لربطها الكوفية الفلسطينية الشهيرة بـ "الإرهاب".

وأشار النشطاء الى أنه إذا قام أي الشخص بالبحث من خلال محرك "غوغل"، عن ماذا يرتدي الإرهابيون على رؤوسهم؟، فإن أول نتيجة ستظهر هي "الكوفية الفلسطينية".

ولم يكتف "غوغل" بذلك، فعند البحث في خانة الصور تضع نتائج البحث صورة الكوفية الفلسطينية إلى جانب صور إرهابيين يرفعون علم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تشكيلة ملابس المجموعات المسلحة، وهو ما أثار غضب نشطاء فلسطينيين وعرب، معتبرين هذا الأمر يغيّب الحقائق ويطمس الأصوات ويشوه الصورة الفلسطينية.

" الكوفية رمزا وطنيا "



غوغل" يربط الكوفية الفلسطينية بالإرهاب ويثير الغضب#لا_للعنصرية #كوفية_فلسطينية#التراث_فلسطيني pic.twitter.com/3cp96QneJV

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر، سلط مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على تواطؤ منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتلال، حيث قامت "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" بمراقبة المحتوى الذي يسلط الضوء على الرواية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي.

في الأسبوع الماضي، دعت مجموعة يهودية من موظفي Google إلى زيادة دعمها للفلسطينيين وسط حملة القصف الإسرائيلية الدامية في غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 270 شخصًا، من بينهم 67 طفلًا.

وفي رسالتهم إلى المدير التنفيذي "سوندار بيتشاي"، كتبوا: "نحن نعترض على الخلط بين إسرائيل والشعب اليهودي، ونؤكد أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية".

وأضافوا أن "Google هي أكبر محرك بحث في العالم وأي قمع لحرية التعبير يحدث داخل الشركة يمثل خطرًا ليس فقط على موظفي Google داخليًا ولكن على جميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

اعتذار رسمي من غوغل

وتواصلت "وكالة سند" مع "غوغل" يوم الاثنين الماضي بهذا الشأن، وتلقت أمس الأربعاء رسالة عبر البريد الالكتروني تعتذر فيها الشركة عن أي إساءة أو إهانة غير مقصودة.

وقالت "غوغل" في رسالتها عبر البريد لوكالة سند للتحقق الإخباري: "نعتذر عن أي إساءة أو إهانة ناتجة عن الإيحاء غير المقصود، إنّ المقتطفات (snippets) التي تظهر على صفحات بحث غوغل هي مقتطفات تم إنشاؤها تلقائيًا من مراجع على الويب بهدف مساعدة الأشخاص على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بطريقة أسرع".

وأضافت: "ما حصل كان بسبب عدم عمل أنظمتنا بالشكل المطلوب، ولقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة بموجب سياساتنا. وربط الكوفية الفلسطينية بالإرهاب قائم على خوارزميات البحث، ومن خلال الأنظمة الآلية يتم العمل على مطابقة أي طلب بحث أو سؤال مع النتيجة الأكثر صلة به".

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