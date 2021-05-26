"جيب خبز ومعسل".. رسالة على هاتف برلماني أردني تحت قبة البرلمان (صورة)

انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بصورة رصدها أحد المصورين لهاتف برلماني أردني متجاهلين تفاصيل الجلسة التشريعية المقامة تحت قبة البرلمان وما صدر عنها من قرارات.

والتقطت عدسة أحد مصوري المواقع الإخبارية المحلية في الأردن رسالة وصلت إلى هاتف أحد النواب تحت قبة البرلمان في الجلسة التي تم فيها مناقشة قرار رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات بإحالة النائب أسامة العجارمة إلى اللجنة القانونية.

وتضمنت الرسالة التي التُقطت من هاتف النائب: "جيب معك خبز ومعسل وفحم وتفاح وبرتقال"، وأيضا رسالة أخرى "لا تنسى تجيب راتب تسليما 400 دينار وجيبلي 100 ودي أسد عليا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة بطريقة ساخرة، مؤكدين أن متطلبات الزوجة الأردنية واحدة وهي "شراء الخبز والمعسل".

وكان العودات قد قال خلال جلسة صباحية، أنه "ما تم مشاهدته من خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ألفاظ صدرت بحق المجلس والنواب أمر مرفوض".

وتابع، أنه "تم تحويل الواقعة إلى اللجنة القانونية التي ضمنت بمذكرة خطية أحيلت إليها؛ وقد شرعت الثلاثاء بالتحقيق، وما زالت تباشر عملها، وسنضع المجلس بالتقرير الصادر عن اللجنة ليتخذ المجلس رأيه بما نسب إلى أسامة العجارمة".

وأكّد، أن أي تطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب لن يسمح بها؛ فكرامة كل نائب في المجلس هي كرامتنا جميعنا".

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