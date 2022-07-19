الأردن : شاب يقتل فتاة ويخفي جثتها بمحل تجاري

تمكنت الأجهزة الأمنية في الأردن من إلقاء القبض على شخص قام بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحلات التجارية في محافظة الزرقاء الواقعة شمال شرق العاصمة عمّان.

وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانًا رسميًا على لسان الناطق الإعلامي باسمها بشأن جريمة الزرقاء وجاء في: "وردت معلومات مساء أمس للبحث الجنائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء".

وأكَّد الناطق الإعلامي أنه فور ورود المعلومات بوشر التحقيق وجمع المعلومات للتأكد منها، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

جريمة قتل في الأردن

واعترف الجاني في التحقيقات الأولية بقيامه بقتل إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما وأنه قام بضربها بواسطة أداة راضة أثناء وجودها داخل محله التجاري مما أدى إلى وفاتها، إذ قام بإخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان.

وتم التوجه للمحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها للطب الشرعي وما زال التحقيق جاريًا.

ايمان ارشيد

وكانت جريمة قتل الطالبة ايمان ارشيد قد هزت الشارع الأردني خلال الأسابيع الماضية من قبل شاب يدعى "عدي . خ" بعدما أطلق عليها الرصاص داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمان، بعدما أرسل إليها تهديدات بأنه سوف يقتلها كما قتل المصري فتاة المنصورة "نيرة أشرف" بعدما رفضت الارتباط به.

لينفذ الشاب الأردني تهديده على مرأى ومسمع زملاء الفتاة الأردنية داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية شمال الأردن.

ورغم نجاح قوات الأمن الأردنية في الوصول إلى قاتل الطالبة ايمان، ومحاصرته بعد تحديد مكان اختبائه داخل إحدى المزارع بمنطقة بلعما شرق الأردن، إلا أنه رفض تسليم نفسه مهددًا بالانتحار، ليخرج المسدس ويطلق النار على رأسه، ويغلق قصته مع الفتاة ويلقى حتفه بنفس المسدس.