الأعراس الملكية الأردنية: فستان زفاف الأميرة منى الحسين

في 25 مايو 1961، عقد الملك الراحل الحسين بن طلال قرانه من زوجته الثانية انطوانيت غاردنر في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان تلاه موكب عبر المدينة وباتت تُلقب بـ الأميرة منى.

وارتدت انطوانيت، التي حملت اسم الأميرة منى الحسين في حفل زفافها، فستان زفاف من تصميم المصمم البريطاني رونالد باترسون.

فستان زفاف الأمير منى

من مراسم زفاف الملك الحسين بن طلال و الأميرة منى (المصدر Getty Images)

تألقت الأميرة منى بثوب حريري كريمي اللون مطرزًا بالماس واللؤلؤ مع طرحة مطرزة بزهر البرتقال وقلادة من الألماس أعطاها لها زوجها الملك الحسين بن طلال.

أما على صعيد الشعر، اعتمدت منى الحسين تسريحة شعر بسيطة تليق بشعرها القصير مع مكياج بسيط.

من مراسم زفاف الملك الحسين بن طلال و الأميرة منى (المصدر Getty Images)

الملك الحسين يتعرف على أنطوانيت

تعرف الملك الحسين على زوجته الثانية أنطوانيت، خلال حفلة أقامها والدها الضابط البريطاني والتر برسي غاردنر الذي كان قد سبق له أن خدم في بعثة التدريب البريطاني في الأردن.

قبل شهر من زواج الملك الحسين من أنطوانيت، أعلنت دخولها الإسلام وأطلق عليها اسم منى الحسين.

ولم يتم تسميتها بالملكة وكانت تُعرف بدلًا من ذلك باسم الأميرة رغم انفصالهما في 21 ديسمبر 1972.

وبعد زواجهما، رزق الملك الحسين والأميرة منى بأربعة أطفال، وهم:

الملك عبد الله (مواليد 1962).

الأمير فيصل (مواليد 1963).

الأميرة عائشة (مواليد 1968).

الأميرة زين (مواليد 1968).

ورغم انفصالها عن الملك الراحل، إلا أن منى الحسين ما تزال تحتفظ بلقب "أميرة" وتعيش في الأردن بالقرب من عائلتها.

وبعد انفصالهما، تزوج الملك الحسين بن طلال مرتين:

الزوجة الثالثة: علياء طوقان التي توفيت بشكل مأساوي في حادث تحطم مروحية عام 1977.

الزوجة الرابعة: ليزا حلبي التي تحمل اسم الملكة نور.

من هي الأميرة منى

اسمها الأصلي: انطوانيت غاردنر

والدها: والتر بيرسي "توني" غاردينر.

والدتها: دوريس اليزابيث.

ولدت في بلدة Chelmondiston التي تقع في سوفولك، إنجلترا

تعليم الأميرة منى

تلقت انطوانيت تعليمها في مدرسة بورن لأطفال موظفي الخدمة البريطانية المتمركزين في الخارج، والتي كانت تقع في كوالالمبور، ماليزيا ، وكانت تديرها خدمة تعليم العائلات البريطانية.

أثناء وجودها في المدرسة، كانت انطوانيت لاعبة هوكي أرضية ممتازة ويقال إنها كانت من أسعد سنواتها. لسوء الحظ، تم إغلاق المدرسة بعد أن أغلق الجيش البريطاني مكتبه في ماليزيا. بعد هذا الإغلاق، عادت العائلة أخيرًا إلى إنجلترا.

في الستينيات، بدأت انطوانيت العمل كسكرتيرة في ستراتفورد بينما كان والدها يعمل في بلدة لونغ مارستون البريطانية، لم تكن تعلم أن مستقبلها سيقودها بعيدًا جدًا عن الريف الإنجليزي.

عندما أرسلها الجيش البريطاني إلى الأردن كمستشارة عسكرية، قررت انطوانيت التحرك معه.

الزواج والأطفال في حياة الأميرة منى

أثناء عمله كمساعد سكرتارية في مجموعة لورنس العرب، اتصل غاردينر أولًا بالحسين، الذي أصبح لاحقًا ملكًا على الأردن، الذس أعطي الإذن لجيشه بالمشاركة في تصوير هذا الفيلم وسيظهر بشكل مفاجئ للتحقق من سير الأمور في التصوير.

ومع ذلك، هناك رواية أخرى تفيد بأن غاردينر والملك التقيا عندما بدأ والدها العمل كمستشار عسكري في الأردن.

يُقال أنه بمجرد أن رأى الملك انطوانيت، أصبح مصممًا على جعلها زوجته الثانية، لكن كان الدستور الأردني لا يسمح بزواج الملك من غير مسلمة.

هل أسلمت الأميرة منى الحسين؟

بعد عقد الزوجان قرانهما في 25 مايو 1961، غيرت انطوانيت اسمها إلى منى بعد إعلان اعتناقها الديانة الإسلامية.

بعد إنجاب الزوجين لطفلهما الأول (عبدالله)، أصبحت تُعرف باسم صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين.

بعد طلاقها، حافظت منى الحسين على لقب "أميرة" إلى جانب أسلوب حياة صاحب السمو الملكي.

أين الأميرة منى الآن؟

تتبوأ الآن منصب مديرة صندوق الأميرة منى للمنح الدراسية للتمريض وكلية الأميرة منى للتمريض والمهن المساندة في الأردن.

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