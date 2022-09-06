الأعراس الملكية البلجيكية: شقيق الملكة ماتيلد يتزوج من حبيبته في فرنسا

احتفلت العائلة المالكة البلجيكية بعقد قران الشقيق الأصغر لـ الملكة ماتيلد ، تشارلز هنري، من كارولين فيليب من كارولين فيليب، في منطقة نورماندي بفرنسا، في حفل ملكي حضره أصدقاؤهم وأحبائهم.

وكان على رأس الحضور الملكة ماتيلد، دوقة برابانت (49 عامًا) وزوجها الملك فيليب (62 عامًا) وثلاثة من أبنائهم، وهم: الأميرة إليزابيث (20 عامًا)، والأميرة إليونور (14 عامًا) والأمير إيمانويل (16 عامًا).

وبدت الأميرة إليزابيث والأميرة إليونور أنيقين في فساتين بنقوش الأزهار بألوان الباستيل، بينما تألق شقيقهما الأمير إيمانويل ببدلة كحلية اللون.

العريس تشارلز هنري وزوجته

نشرت وسائل إعلام عالمية صورًا من حفل الزفاف، والتي أظهرت الفرحة التي بدت على وجه العريس تشارلز هنري وعروسه الجديدة التي تألقت بفستان من الساتان الناعم والذي جاء تصميمه بأكمام طويلة وفتحة رقبة على شكل حرف V، مع طرحة مزخرفة ومصنوع من الدانتيل الناعم.

أما على صعيد الشعر، فقد اكتفت العروس كارولين بتصفيفه بشكل أنيق وبسيط، إذ رفعته بطريقة أنيقة من الأمام وأسدلت خصلاتها البنية من الخلف، وثبتت طرحتها بمشبك صغير مرصع بالألماس.

عائلة الملكة ماتيلد

ولإضافة لمسة ملكية على إطلالتها، تألقت بأقراط الماس المتدلية على شكل قلوب، أما من فيما يتعلق بباقة الزهور فقد اختارت العروس كارولين باقة مصنوعة من الزهور البرية، مع الورود البيضاء والأزهار الوردية.

كما حضر حفل الزفاف، اثنتان من شقيقات الملكة ماتيلد وتشارلز هنري، مارغرافين إليزابيث بالافيسيني، والبارونة هيلين جنسن.

من هو تشارلز هنري ؟

تشارلز هنري هو نجل الكونت باتريك دوكيم داكوز والكونتيسة آنا ماريا كوموروفسكا والشقيق الأصغر للملكة ماتيلد.

يعيش تشارلز هنري في شاتو دي لوسانج في بلجيكا.

يعمل محاميًا بينما تعمل عروسه كارولين في أحد البنوك الاستثمارية.

الملكة ماتيلد

الملكة ماتيلد، دوقة برابانت زوجة الملك فيليب ملك بلجيكا.

ولدت في 20 يناير 1973.

دراسة الملكة ماتيلد

في الفترة مت بين عام 1991 حتى عام 1994: درست الملكة ماتيلد علم أمراض النطق واللغة في معهد "ماري هابس" في بروكسل.

حصلت على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة لوفان الكاثوليكية.

الحياة العملية للملكة ماتيلد

عملت منذ عام 1995 كمعالج لمشاكل النطق في بروكسل.

زواج الملكة ماتيلد

في بتاريخ 4 ديسمبر 1999 تزوجت من الملك فيليب ملك بلجيكا، وأنجبا:

الأميرة إليزابيث (25 أكتوبر 2001).

الأمير غابرييل (20 أغسطس 2003).

الأمير إيمانويل (4 أكتوبر 2005).

الأميرة إليانور (16 أبريل 2008).

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