الأكثر تداولًا في السعودية.. الأمير خالد الفيصل يؤدي العرضة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع أداء مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في الحفل الذي أقيم تحت رعايته لسباق الفروسية على جائزة وكأس الملك فيصل.

وقام الأمير خالد فيصل بالتفاعل مع العرضة، حيث أدى وسط الحضور العرضة.

وكان الأمير خالد الفيصل قد توج الفائزين في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، أمس، في حضور الأمير تركي الفيصل.

وشهد حفل التتويج خوض أشواط عدة كبرى، تمثَّلت في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، وشوط كأس عكاظ، وشوط كأس الطائف للأفراس، وشوط كأس الطائف للحصن.

وحقق الشوط الرئيس "السابع" الجواد تلال الخالدية، ابن الفحل ليث الخالدية لإسطبلات الخالدية، وتدريب سعد بن مطلق بن مشرف، وقيادة عادل الفريدي، الخيَّال، حاصدًا كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة بعمر ثلاثة أعوام، المصنَّفة ب.

وفي الشوط الأول، بمسافة 2000 متر، فاز باللقب الجواد عكام لحسن علي الغامدي، وتدريب عبد العزيز الواصل، وقيادة عبد الله الراشد.

العرضة النجدية

العرضة النجدية وتعرف أيضًا بالعرضة السعودية، هي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية.

وتمثل العرضة النجدية جزءاً مهمًا من تاريخ السعودية، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي، وهي العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضًا في حفل استقبال كبار الشخصيات.

سجلت السعودية لدى "اليونيسكو" ضمن لائحة التراث العالمي في عام 2015، ويرتدي مؤدوها زيًا خاصًا، يستخدم فيها الطبول والسيوف ويُحمل فيها علم المملكة العربية السعودية.

طريقة أداء العرضة السعودية

تنظم هذه العرضة، ويعدل صفوفها، ويراقب الشعر الذي يقال فيها، من ناحية انسجامها مع العرضة، ويخصص رجال لهذه المهمة يتولى إعلان بداية العرضة شخص ذو صوتٍ جهوري، يقف في المنتصف ويحيط به فقط قارعي الطبول، ويسمى نداءه في السابق "بالمحوربة" وكان لإعلان الحرب، وأشهر ماقيل في هذا النداء:

يالله ياللي لا إله غيره….يا ناصرٍ جنده على العدوان

يستجيب جميع المشاركون في العرضة لهذا النداء بالتوجه إلى الميدان حاملين سيوفهم وبخطى متسارعة، مرددين "أبشر أبشر". ثم يصطفون بتداخل أياديهم وتلاحمها.