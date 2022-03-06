الأكثر تداولًا في السعودية : طفلة ترقص فرحًا بفوز نادي الشباب

نجحت الكاميرات الناقلة لمباراة نادي الشباب السعودي أمام نادي الباطن، في توثيق لحظة طريفة لطفلة تحتفل بفوز فريقها ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وظهرت الفتاة على مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض وهي ترقص احتفالًا بعد أن سجل "إيفر بانيغا" الهدف الرابع لنادي الشباب والذي أحرزه من ضربة جزاء في شباك الباطن مع الدقيقة 79.
لقطة اليوم 😍#الشباب_الباطن#قنوات_SSC pic.twitter.com/a5CSdfRVb3— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 5, 2022
والتقطت الكاميرات الناقلة للبطولة احتفال الطفلة الصغيرة في المدرجات، في الوقت الذي سارع والدها أيضًا على توثيق هذه اللحظة من خلال تصويرها عبر هاتفه الشخصي.
وكان نادي الشباب قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الباطن بنتيجة (4-0)، والتي جرت على النحو التالي:
أنهى نادي الشباب، الملقب بـ"الليث" الشوط الأول من مباراة الباطن متفوقًا بنتيجة 2/ 0، حين سجل تركي العمار هدفًا جميلًا في الدقيقة الثانية، ثم أضاف عبدالعزيز العلاوي لاعب الباطن بالخطأ في مرماه، الهدف الثاني في الدقيقة الـ35.
أهداف المباراة | #الشباب 4 - 0 #الباطن#الشباب_الباطن#قنوات_SSC pic.twitter.com/3kc643p4U1— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 5, 2022
في الشوط الثاني، أضاف الليث الهدف الثالث عبر اللاعب البرازيلي باولينيو في الدقيقة الـ66، ثم عزز الأرجنتيني بانيجا من تقدم الليث محرزًا الهدف الرابع في الدقيقة الثمانين من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز أصبح رصيد الشباب بعد الفوز 46 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".
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