العثور على جثة كويتي مقطعة نصفين في مصر

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة مقطعة نصفين بمنور عقار في منطقة الهرم تبين أنها تعود لسائح يحمل الجنسية الكويتية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في مصر بأنه وفور وروود البلاغ، وجه اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن الجثة لشخص يحمل جنسية كويتية ومقطعة لنصفين وملقاة بمنور عقار.

وعلى أثر ذلك، شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كما لجأ رجال المباحث في مصر إلى فحص المكالمات الصادرة والواردة لهاتف القتيل، بالإضافة إلى فحص خلافاته، وآخر المشاهدات له قبل اختفائه وارتكاب الجريمة.