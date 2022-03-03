مشهورة سعودية تخاطب الجن وتحذرهم من الاقتراب منها

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو مرعب لإحدى مشهورات سناب شات وهي تخاطب الجن وتتوعدهم من الاقتراب منها أو محاولة ترهيبها وإخافتها.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو، والتي لم يتسنّ لموقعة البوابة معرفة اسمها، وهي تخاطب كائنات غير مرئية وكأنها ترى الجن أمام عينيها وبأنهم يعملون على إزعاجها في محاولة منهم إخافتها لمغادرة المكان.

وقالت السيدة في الفيديو: "أنا محترمتكم ومحترمة وجودكم وأدري إنكم تسمعوني، فلا تسوون هذه الحركات وتسكرون اللمبة (الضوء) وما أدري إش".

وتابعت: "أنتم جن مسلم، بدليل أنكم تسمعوني وبدليل إلى الآن اللمبة (الضوء) ما طفت مرة ثانية، ومن الرجولة إذا كنت جن رجال بأن لا تعمل هذه الحركات، أنا حصلتلي نفشة في الظهر، كأن ضربة حيوان وقرأت قرآن، وفوت عليكم وقلت يمكن بيتهيأ لي، لكن تسكرون اللمبة أثبتم وجودكم في المكان، لا تستقون على حرمة".

وناشدت السيدة الجن قائلة: "راعوا إني حرمة، ومو معنى إني حرمة إني ضعيفة، أنا ماني ضعيفة، أنا عندي آيات قرآنية وتعلمون إني قوية، بدليل إنكم ترسلون لقريني يعلمكم، القرين يقولكم إني قوية ما تخاف من شيء، إذا كان عندك قوة إسلامية سمعني صوتك، هذه الحركات دليل ضعفكم".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها هذه السيدة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبق وأن ظهرت في مقطع فيديو مماثل وهي تطبخ في مكان يتواجد فيه الجن.

مقطع فيديو لإحدى #مشاهير_تيك_توك وهى تطبخ في مكان صحراوي مسكون بالجن بحسب قولها. pic.twitter.com/1zGyzv8ib5 — Mix Celebr (@mixcelebr) November 12, 2021

وفي بداية مقطع الفيديو، تظهر السيدة وهي تبحث عن السكين قبل أن تشير إلا أن "الجن" هم من أخذوها منها في إشارة منهم على غضبهم لأنها تجلس في مجلسهم.

ثم أظهرت السيدة لمتابعيها قطعة بلون بني قالت بأن الجن رموه عليها لأنهم يريدون منها أن تغادر مكانهم قبل أن تفاجئ بتشغيل سياراتها من قبل أحد الجن.

وقالت السيدة في الفيديو الذي كان جزءا من بث مباشر: "فيه حصى صغير يطيح علي وأنا قاعدة وهذا نوع من التخويف كأنهم يقولون قومي من المكان".

وبعد تشغيل سياراتها من قبل أفراد الجن، بدأت تردد: "حسبي الله ونعم الوكيل.. أعوذ بكلمات الله التامات"، لتنهي البث فجأة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من مقطع الفيديو الذين قالوا بأن المشهورة التي ظهرت في الفيديو ترغب في حصد على المزيد من المشاهدات والحصول على عدد أكبر من المتابعين.

وأشار قسم من المغردين بأن ما تعرضت له المرأة شيء مرعب ومن المستحيل أن يتمكن أي شخص من المكوث في مكانه وعدم الهروب وتعريض حياته للخطر.