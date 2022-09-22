الأميرة إيمان تخطف الأنظار في عشاء خيري بنيويورك: شاهدوا جمالها

نجحت الأميرة إيمان ، ابنة ملك الأردن عبد الله الثاني، في لفت الأنظار لها خلال تواجدها في حفل عشاء خيري أقامته مؤسسة "كيرينغ -Kering" للأعمال الخيرية بمدينة نيويورك الأمريكية قبل أيام رفقة والدتها الملكة رانيا العبدالله.

وتألقت الأميرة إيمان في حفل العشاء الذي أقيم في فندق The Pool بفستان مُحتشم بطريقة أنيقة من المخمل الأسود بقصة كلاسيكية وأكمام طويلة.

أما على صعيد الشعر والمكياج، فقد اكتفت الأميرة إيمان بإسدال خصلات شعرها المتوجة بطريقة بسيطة على كتفيها فيما طبقت مكياج بالألوان الترابية بطريقة أنيقة.

الأميرة إيمان ترافق والدتها في حفل عشاء Caring for Women

عشاء Caring for Women

وجاء حضور الملكة رانيا في حفل عشاء Caring for Women الذي نظمته مؤسسة "كيرينغ -Kering" للأعمال الخيرية في 16 سبتمبر الجاري باعتبارها مؤسسة "مؤسسة نهر الأردن - Jordan River Foundation (JRF)”.

وتضمن حفل العشاء العديد من الشخصيات المرموقة في مجالات عدة ومنها الخيرية والفنية وفي مقدمتهم رجل أعمال الملياردير الفرنسي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيرينغ، فرانسوا هنري بينولت، بالإضافة إلى الممثلة سلمى حايك وعارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين.

كما حضر الحفل الممثلة الأمريكية لاتانيا ريتشاردسون، والممثل الأمريكي الشهير صامويل إل جاكسون والناشطة الأمريكية غلوريا ستاينم.

ومن الضيوف الإضافيين في الحفل النجمة البريطانية إيما واتسون، وعارضة الأزياء الأمريكية كارلي كلوس، والممثلة البريطانية جودي تورنر سميث، وعارضة الأزياء البريطانية كريستي تورلينجتون بيرنز، وإد بيرنز، وغيرهم الكثير.

وخلال تواجدها في حفل العشاء الخيري، صعدت الملكة رانيا إلى المنصة للتأكيد على الضرورة الملحة للمهمة الأساسية لمؤسسة كيرينغ، وقالت في كلمتها أمام الحضور: "للأسف، الأزمات ليست محايدة بين الجنسين، فاليوم، نعيش في عالم أصبحت فيه الاضطرابات هي القاعدة … بدءا من الأوبئة، إلى تغير المناخ، والهجرة الجماعية، والصراع والتحول الجيوسياسي، والنساء والفتيات دائمًا أول من يشعر بأن الأرض تتحرك تحت أقدامهن، إنهم أول من يعاني وآخر من يتعافى، معاناتهن تحت الأرض وفي الظل".

وذكر الموقع الرسمي لمؤسسة Kering Foundation أن العشاء جمع أكثر من 3 ملايين دولار واستفاد من عدة منظمات لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي:

الشبكة الوطنية لإنهاء العنف الأسري (NNEDV)

الصندوق العالمي للمرأة

مؤسسة نهر الأردن (JRF)

مؤسسة السيدة للنساء

مؤسسة Kering Foundation

تعمل مؤسسة Kering Foundation منذ عام 2008 على مكافحة العنف ضد المرأة من خلال دعم الناجيات للعيش في مأمن من العنف، وتغيير السلوكيات والمواقف لكسر دائرة العنف واتخاذ إجراءات جماعية للوقوف ضد العنف.

ويتم تمول مؤسسة Kering Foundation من قبل منظمات غير حكومية لتقديم الدعم والموارد للنساء والمتأثرين مباشرة بالعنف.

خطوبة الأميرة إيمان

احتفلت الأميرة إيمان في يوليو 2022 بخطوبتها من الشاب جميل ألكساندر ترميوتس البالغ من العمر 28 عامًا.

وذكرت تقارير إخبارية حينها أن الشاب جميل تخرج من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال في عام 2016، وبأنه يعمل حاليًا كمؤسس مشارك وشريك في شركة Outbound Ventures المالية.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

اسمها الكامل: الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي. مكان الولادة: العاصمة الأردنية.

تاريخ الولادة: 27 سبتمبر 1996.

تبلغ من العمر 26 عامًا.

دراسة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني