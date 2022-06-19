الأميرة الجوهرة بنت طلال تحتفل بـ عيد الأب على طريقتها الخاصة

احتفلت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود بيوم عيد الأب الذي يحتفل به العالم في 19 يونيو من كل عام ما جعله يومًا مميزًا مثل يوم الأم.

ونشرت الأميرة الجوهرة عبر خاصية القصص – Stories على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورتين لوالدها الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وأظهرت الصورة الأولى الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود برفقة أحد أحفاده والتي أرفقتها الأميرة الجوهرة بعبارة Happy Father’s Day أي "عيد أب سعيد" مع عبارة "الله يرحمك".

فيما أظهرت الصورة الثانية الأمير طلال في مرحلة الشباب برفقة طفلة صغيرة والتي يُرجح أن تكون هي الأميرة الجوهرة عندما كانت طفلة.

الأميرة الجوهرة بنت طلال

الأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود أول وزير للمواصلات ثم وزير المالية وبعدها سفيرًا للمملكة بفرنسا.

والدتها الأميرة ماجدة تركي خالد أحمد السديري، لها خمسة أشقاء من الأب وهم الأمير الوليد، والأمير خالد، والأمير تركي، والأميرة ريما، والأميرة سارة، والأميرة نورة، وسبعة أشقاء من أب وأم وهم الأمير عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن، والأمير منصور، والأمير محمد، والأمير مشهور، والأميرة هبة، والأميرة مها.

تزوجت الأميرة الجوهرة عام 2007 من المصور الشهير خالد بن عبدالعزيز السدري وأنجبت طفلان الكبرى تدعى ماجدة.

نالت الأميرة شهادة البكالوريوس من جامعة الأمير سلطان قسم الهندسة المعمارية الداخلية، مؤسسة الشركة التجارية الإلكترونية JMHSouk. com أطلال المجد وهي الآن الرئيس التنفيذي لشركة.

الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود

ولد الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود في 15 أغسطس 1931 وتوفي في 22 ديسمبر 2018م)، وهو الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذكور.

يعد الأمير طلال أول وزير للمواصلات من 1372 هـ - 1374 هـ ثم وزيرًا للمالية من 1380 هـ - 1381 هـ ثم سفير في فرنسا.