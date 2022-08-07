طالب كويتي يثير غضب الأردنيين بإلقاء النقود من مركبته فرحًا بتخرجه

لم يتمالك طالب خليجي نفسه عن إظهار فرحته العارمة بتخرجه من إحدى الجامعات الأردنية واختار الاحتفال بطريقة "عفوية" لكنها أثارت استياء وغضب عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية شابًا يعتلي سيارة فارهة بدون سقف وبدأ بالرقص مرتديًا روب التخرج مع الغترة الخليجية.

وأثناء احتفاله، بدأ الشاب وبدون سابق إنذار بإلقاء رزمة من الأموال كانت بحوزته في الهواء الطلق الأمر الذي دفع بعض المتواجدين للتدافع نحوه لالتقاط النقود التي رمى بها الشاب في الهواء.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من جنسية الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو، إلا أن النشطاء أكدوا بأنه "كويتي" ويدرس في إحدى الجامعات في محافظة إربد شمالي العاصمة عمان.

وذكر عدد من النشطاء إلى أن الطريقة التي اختارها الطالب للاحتفال بتخرجه تسببت في تعطيل حركة المركبات في شارع الدفاع المدني بمحافظة إربد.

طالب كويتي يثير غضب الأردنيين

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قوبل التصرف "العفوي" للشاب الكويتي استياء المغردين الأردنيين الذين اعتبروها "إهانة" لهم واستغلالًا لظروفهم المعيشية الصعبة.

في حين عبر البعض عن غضبهم من مظاهر الفرح التي أظهرها الشاب الخليجي وتسببه في إرباك حرمة المرور في أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الأردنية.

كتب المغرد أسامة الضمور: "كويتي في الأردن يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام يا عيب الشوم بس".

كتب المغرد خليل القاروط: "عشان معاه فلوس طلعتيلو عذر بس للمحتاجين صارو ذليلين نفس. لا هوا غلط و ١٠٠ غلط والي أخذ المصاري من أرض رزقة و اجته بس هوا مش عفوي هوا مستهتر بالنعمة و بتمنى تمسحي الكومنت لأنهم ولاد بلدنا إلى الدنيا والحكومة مبهدليتهم."

في المقابل، وجد من يدافع عن الشاب واعتبروا أن ما قام به مجرد تصرف عفوي غير مقصود ناجم عن مشاعر الفرح، مشيرين إلى أنه قد عرض نفسه للخطر من خلال وقوفه على مركبته بالشكل الذي ظهر عليه بالفيديو، وأنه وفي حال اصطدمت به مركبة من الخلف ماذا سيكون عليه الوضع.