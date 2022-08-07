غرق الطبيبة عفاف فلمبان وصديقتهما أثناء محاولة إنقاذ فتاتين في جدة

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الطبيبة عفاف فلمبان وزميلتها لينا طه اللتان غرقتا أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق في أحد شواطئ مدينة جدة عصر أمس السبت.

وأكدت البروفيسورة الدكتورة سامية العمودي في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" نبأ وفاة زميلتيها عفاف وصديقتها لينا في حادث الغرق المأساوي سائلة الله أن يتغمد روحهما الجنة.

وجاء في تغريدة الدكتورة سامية: "فاجعة أليمة تركت ألمًا عميقًا بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقرًا لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه".

نعي الطبيبة الراحلة عفاف فلمبان

ونعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وعدد الكثير من المغردين مآثر الطبيبة الراحلة عفاف، لافتين إلى أنها عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها، وحسن تعاملها مع مرضاها ومع زملائها، وأنها كانت بلسما لكل من يعرفها.

ولم يتسنّ لموقع البوابة معرفة الحالة الصحية للفتاتين الغريقتين، وما إذا كانت الطبيبة الراحلة قد نجحت في إنقاذهما أم لا.

وأعاد عدد من المغردين نشر الأحاديث النبوية حول من مات غريقًا في البحر، هل يُعد من الشهداء، خاصة أنه في بعض الحالات لا يعثر على الجثمان، من بينها ما نقل عن النبي ﷺ عدة أحاديث أنه أخبر: أن من يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن من إسهال أنه شهيد فالمطعون شهيد والمبطون شهيد وصاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمقتول في سبيل الله شهيد ...... في سبيل الله شهيد في عدة شهداء آخرين وهذا من فضل الله جل وعلا بأن يكون لهم في ميتتهم أجر وثواب جزيل لكن أفضلهم الشهداء في سبيل الله الذين يقتلون في سبيل الله، هم أفضلهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.

وأما الشهداء الآخرون غير الشهداء في سبيل الله؛ كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم والغرق فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، يلحق بهم من يموت في انقلاب السيارات أو باصطدام السيارات فإن هذا يشبه الذي يموت بالهدم ويرجى لهم الشهادة ولكن يغسلون ويصلى عليهم مثل الموت بالبطن أو الغرق. (موقع البوابة يخلي مسؤوليته من الفتوى الشرعية وما إذا كانت الأحاديث صحيحة أم ضعيفة)