الأميرة النرويجية إنغريد تحتفل بتخرجها من المدرسة.. شاهدوا جمالها

البوابة - احتفلت العائلة المالكة في النرويج بتخرج الأميرة إنغريد ألكسندرا، الابنة الكبرى لولي العهد الأمير هاكون، من مدرسة Elvebakken الثانوية في أوسلو حيث التحقت بها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وحرصت عائلة الأميرة إنغريد على التواجد إلى جانب ابنتهم في حفل التخرج الذي أقيم في Olso Concert Hall والتقاط صورًا تذكارية مع ابنتهم بهذه المناسبة السارّة.

والتقط ولي العهد الأمير هاكون وزوجته الأميرة ميته ماريت ولية عهد النرويج صورة تذكارية لطيفة إلى جانب ابنتهم المتخرجة إنغريد وشقيقها الأصغر الأمير سفره ماغنوس.

وبحسب وسائل إعلام نرويجية، تضمن برنامج أمسية "الغناء والرقص والخطب والمرح”، لكنه لم يشمل فقرة توزيع شهادات التخرج لأن نتائج الامتحانات النهائية لم تصدر بعد.

ومن المتوقع أن يحصل الطلاب على شهاداتهم يوم غدٍ الخميس، 22 يونيو 2023.

ومن المتوقع أن تتبع الأميرة إنغريد ألكسندرا خطوات جدها الملك هارالد ووالدها الأمير هاكون من خلال التدريب مع الجيش بعد التخرج قبل الالتحاق بالجامعة. ومع ذلك، قالت الأسرة إن العائلة المالكة لها الحرية في اختيار طريقها الخاص.

ولم يكشف الديوان الملكي عن الخطط المستقبلية للأميرة البالغة من العمر 19 عامًا.

وكانت الثانية في ترتيب العرش الملكي النرويجي قد التحقت في روضة أطفال بأسكير قبل التحاقها بمدرسة يانسلوكا الابتدائية في نفس المدينة، ثم ذهبت إلى مدرسة أوسلو الدولية ومدرسة أورانينبورغ قبل التسجيل في مدرسة Elvebakken الثانوية في خريف عام 2020.

الأميرة إنغريد تُطل بالتاج الملكي لأول مرة

احتفلت الأميرة إنغريد ألكسندرا، الثانية في ترتيب ولاية العهد بعد والدها الأمير هاكون، في يونيو 2022 بعيد ميلادها الثامن عشر بمشاركة البيت الملكي النرويجي وعدد كبير من الملوك والأمراء والأميرات حول العالم.

وأقام البيت الملكي النرويجي للأميرة إنغريد التي أتمت عامها الـ18 شهر يناير الماضي، لكن الاحتفالات تأخرت حتى يونيو بسبب الوباء، حفل عشاء ملكي على شرف الملكة المستقبلية بحضور جدها ملك النرويج هارالد الخامس والملكة سونيا.

الأميرة إنغريد بالتاج الملكي لأول مرة

نشر الديوان الملكي النرويجي عدة صور للأميرة إنغريد مرتدية التاج الملكي لأول مرة في حياتها، والذي جاء مرصعًا بالألماس واللؤلؤ، بالإضافة إلى وسام القديس أولاف، ووسام عائلة الملك هارالد، وميدالية البيت الملكي المئوية وميدالية اليوبيل للملك هارالد الخامس 1991-2016.

وذكر البيت الملكي النرويجي أن التاج الملكي الذي ارتدته الأميرة إنغريد كانت قد ورثته من الأميرة السويدية إنجبورج.

كما نشر الديوان الملكي النرويجي صورًا للأميرة إنغريد برفقة عائلتها المكونة من أجدادها الملك هارالد الخامس والملكة سونيا إلى جانبها، في الصف الثاني، من اليسار إلى اليمين: ماريت تجيسم، وولي العهد الأميرة ميت ماريت، وولي العهد الأمير هاكون، والأمير سفير ماغنوس، وماريوس بورغ هوبي.

