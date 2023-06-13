الأميرة رجاء بنت طلال تخطف الأنظار في حفل خيري .. شاهدوا جمالها

البوابة - نجحت الأميرة رجاء بنت طلال في لفت الأنظار لها لدى حضورها الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة الحسين للسرطان الاثنين في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان تحت رعاية الملكة رانيا.

وشوهدت الأمير رجاء وهي تجلس بالقرب من والدتها الأميرة غيداء طلال باعتبارها رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

واختارت الأميرة رجاء أن تحضر هذه المناسبة الخيرية بإطلالة نابضة بالحياة تليق بعمرها عبر فستان عصري باللونين الأحمر والفوشي.

واختارت الأميرة رجاء أن تصفف شعرها بطريقة بسيطة بتموجات تليق بخصلات شعرها الذهبية، وطبقت مكياج صيفي لامع.

أما والدتها الأميرة غيداء التي حضرت الحفل الخيري برفقة زوجها الأمير طلال بن محمد بفستان باللون الفوشي النابض بالحياة.

الملكة تحضر الحفل الخيري لمؤسسة الحسين للسرطان

تحت رعاية الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن، أقامت مؤسسة الحسين للسرطان اليوم في فندق فورسيزونز عمّان حفل الخير حضره عدد كبير من ضيوف الأردن بهدف مواصلة دعم رسالة الكفاح ضد مرض السرطان.

الأميرة غيداء طلال برفقة ابنتها الأميرة رجاء

وتسعى مؤسسة ومركز الحسين للسرطان إلى إقامة مجموعة من المشاريع المستقبليّة لمرضى السرطان، تشمل إنشاء مراكز متخصّصة من شمال الأردن إلى جنوبه، بما فيها مركزين في عمّان لعلاج الأطفال وأبحاث السرطان، ومبنى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في العقبة.

كما حضر الأمير طلال بن محمد الحفل الخيري إلى جانب زوجته باعتباره مستشارًا خاصًا للملك عبدالله الثاني بالإضافة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمّام سلام.

الملكة رانيا تتألق بفستان من إيلي صعب

تألقت الملكة رانيا في الحفل الخيري الذي أقامته مؤسسة الحسين للسرطان بفستان فاخر حمل توقيع المصمم العالمي إيلي صعب.

واختارت الملكة رانيا أن تضيف بعض التعديلات على تصميم الفستان أضفت عليه مزيدًا من الفخامة والاحتشام من ناحية الصدر والأكمام.

الأميرة رجاء بنت طلال

اسمها الكامل: رجاء بنت طلال بن محمد بن طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي الهاشمي

رجاء بنت طلال بن محمد بن طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي الهاشمي الأب: الأمير طلال بن محمد

الأمير طلال بن محمد الأم: الأميرة غيداء

الأميرة غيداء تاريخ الولادة: 2001

2001 الأشقاء: محمد بن طلال (توأم الأميرة رجاء) والأمير حسين بن طلال

اسم الأميرة رجاء

عند ولادة التوأم الملكي، رجاء ومحمد، سمي التوأم تيمناً بأسماء أجدادهم فالأمير محمد على اسم جده سمو الأمير محمد بن طلال، والأميرة رجاء تيمنًا بجدتها لوالدتها السيدة رجاء عرب.

دراسة الأميرة رجاء

أنهت الأميرة رجاء وشقيقها محمد دراستها من مدرسة كينغز أكاديمي بالأردن في حفل رعاه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في عام 2019.

الأمير طلال: مستشار خاص للملك عبدالله الثاني، وعمل مديرًا لمركز لواء القوات الخاصة، ورئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة، وعضوا في مجلس التعليم العالي، وعضو في الهيئة العليا لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

الأميرة غيداء: تنتمي لعائلة سلام اللبنانية وهي أسرة بارزة سياسيًا ومرموقة. كما تشغل منصب رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان منذ 2001.