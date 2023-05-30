بعد 34 عامًا.. الأميرة غيداء تسترجع ذكريات تخرجها مع ابنها من نفس الجامعة

البوابة - احتفلت الأميرة غيداء وزوجها الأمير الأردني طلال بن محمد بتخرج ابنهما البكر الأمير حسين بن طلال من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ذات الجامعة التي تخرجت منها قبل 34 عامًا.

وتوجهت الأميرة غيداء قبل أيام برفقة زوجها وتوأمها الأميرة رجاء بنت طلال، والأمير محمد بن طلال نحو واشنطن العاصمة من أجل مشاركة فرحة ابنها بتخرجه من الجامعة جورج تاون يوم الجمعة الماضي، 26 مايو 2023.

وشاركت الأميرة غيداء صورًا من حفل تخرج ابنها الأمير حسين مع متابعيها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" واستذكرت معهم اللحظات التي أمضتها في ذات الجامعة التي تخرجت منها بدرجتي البكالوريوس والماجستير بمرتبة الشرف من كلية العلوم الدولية.

وشوهدت الأميرة غيداء في إحدى الصور مرتدية روب تخرجها من جامعة جورج تاون الذي على ما يبدو بأنها ما تزال تحتفظ به رغم مرور كل هذه السنوات على تخرجها.

كما حرصت جدة الأمير الخريج حسين، الأميرة فريال إرشيد، على التواجد إلى جانب حفيدها في هذا اليوم المميز والتقاط صور تذكارية معه أمام بوابة الجامعة.

الأميرة غيداء طلال

ولدت الأميرة غيداء في 11 يوليو 1963 في العاصمة اللبنانية بيروت من لأبوين لبنانيين.

والد الأميرة غيداء هو السيد هاني سلام من أسرة سلام العائلة البارزة سياسيًا في لبنان ووالدتها السيدة رجاء عرب، أما جدها الأكبر فهو السيد سليم علي سلام الذي يعد من الشخصيات السياسية البارزة في مطلع القرن العشرين، إذ تقلّد العديد من المناصب، من ضمنها نائب عن منطقة بيروت في مجلس المبعوثان العثماني.

تلقت غيداء تعليمها في مدرسة في بيروت في كلية البروتستانت الفرنسية، وتخرجت بشهادة البكالوريا اللبنانية والفرنسية، ثم أنهت دراستها الجامعية بدرجتي البكالوريوس والماجستير بمرتبة الشرف من كلية العلوم الدولية في جامعة جورج تاون في أمريكا.

زواج الأميرة غيداء من الأمير طلال

في عام 1991، تزوجت الأميرة غيداء من الأمير طلال بن محمد، وانتقلت للعيش في الأردن.

أنجبت الأميرة غيداء ثلاثة أبناء وهم: