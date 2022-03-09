الأميرة ريما بنت بندر تؤدي التحية العسكرية في معرض الدفاع الدولي

نجحت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر في لفت الأنظار لها خلال زيارتها جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض خلال الفترة ما بين 6 - 9 مارس 2022م.

وخلال تجولها في أركان الجناح السعودي، حرصت الأميرة ريما على إلقاء التحية على إحدى المجندات السعوديات بالطريقة العسكرية الصحيحة في لقطة وثقتها كاميرات التصوير التي كانت هناك.

التحية العسكرية بين سيدتين ❤️



الأميرة "ريما بنت بندر" مع إحدى منسوبات وزارة الدفاع 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/oU1zIzhfIx — WHR (@whrumor) March 8, 2022

وقبل أن تبدأ حديثها مع المجندات، قامت الأميرة ريما بتأدية التحية العسكرية للمجندة السعودية ثم بدأت الاستماع لشرحها، وقد بدت عليها علامات الإعجاب لما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في جميع المجالات، من بينها إعلان إتاحة الخدمة العسكرية للنساء السعوديات، حيث لم يكن ذلك متاحًا سابقًا.

وبعد التجول في أركان المعرض، حضرت الأميرة ريما جلسة المرأة والدفاع التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي في يومه الثالث بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي احتفل به العالم يوم أمس، 8 مارس 2022.

وقال الأميرة ريما في الجلسة: "إننا أمة شابة وتتغير بسرعة ويقل أعمار ثلثي السكان عن 35 عامًا، وجاء الوقت للسماح للنساء بالمشاركة في القوات العسكرية والأمنية، لأن الخدمة العسكرية للنساء عنصر مهم يتعلق بالأمن والاستقرار".

كما شهدت الجلسات مناقشة عدد من قضايا المرأة في الخدمة العسكرية والتدريب والتأهيل والتقنية الناشئة.

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود

ولدت الأميرة ريما في عام 1975 وهي ابنة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، السفير السادس للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة من 24 أكتوبر 1983، حتى 8 سبتمبر 2005.

تشغل الأميرة ريما منصب سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير منذ 23 فبراير 2019، وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة.

ترأست الأميرة ريما الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة السعودية في أغسطس 2016، وفي 17 يوليو 2020، اُنتخبت عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.

والدتها هي الأميرة هيفاء الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.

دراسة الأميرة ريما

حصلت على شهادة البكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية،

حياتها الشخصية

كانت الأميرة ريما متزوجة من الأمير فيصل بن تركي بن ناصر آل سعود قبل أن يعلنا انفصالهما، ولها منه:

الأميرة سارة بنت فيصل بن تركي بن ناصر آل سعود

الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن ناصر آل سعود

الحياة المهنية

شغلت الأميرة ريما وظيفة كبير الإداريين التنفيذيين لـعدة سنوات في شركة ألفا العالمية المحدودة وهي واحدة من كبرى الشركات السعودية المتخصصة في قطاع التجزئة في مجال الأزياء.

وكانت الشركة قد شهدت نجاحًا كبيرًا خلال فترة إدارتها، وكنتيجة لهذه الجهود تم اختيار الأميرة ريما في شهر سبتمبر 2014م ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.

تولت منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريمية.

تشغل منصب المؤسس والرئيس الإبداعي للعلامة التجارية لحقائب"Baraboux".

مدير مؤسس شركة ألف خير الاجتماعية.

المؤسس والشريك الأول لنادي السيدات والسبا في الرياض.

أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية زهرة لسرطان الثدي.

وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشر.

سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

المناصب الإدارية

عضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة "أوبر" (UBER).

أحد الأعضاء الستة في المجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات "تيد إكس" TEDx والذي يسعى لتطوير آلية عمل وإستراتيجيات سلسلة المؤتمرات الشهيرة.

صدور أمر ملكي بتاريخ 23/2/2019 تعيينها سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير.

عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

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