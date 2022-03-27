الفارس السعودي مرو زيدان يتوج بـ كأس دبي للخيل .. وزوجته الأميرة نور ترافقه

حرصت الأميرة نور بنت عاصم بن نايف، حفيدة الملك عبدالله الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على مرافقة زوجها رجل الأعمال والفارس السعودي عمرو بن فريد آل زيدان خلال تتويجه بكأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ26 يوم أمس السبت 26 مارس 2022.

وفي اللحظة التي قام بها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتتويج الفارس عمرو زيدان، مالك الجواد "كنتري غرامر" بلقب الشوط الرئيسي لكأس دبي، سارعت الأميرة نور على التواجد إلى جانب زوجها في هذه اللحظة التاريخية.

وخلال التتويج، بدت علامات الفرح والفخر على وجه الأميرة الأردنية بزوجها الفارس السعودي الذي ارتبط به في 218 ولديها منه طلال وعبدالله.

الفارس عمرو زيدان

فاز الجواد "كنتري غرامر" للمالك السعودي عمرو زيدان، وبقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب بوب بافرت، بالشوط التاسع الرئيسي لكأس دبي العالمي، والذي أقيم على مضمار ميدان، وتبلغ مجموع جوائز هذا الشوط 12 مليون دولار.

ويعد الشوط التاسع هو الشوط الرئيسي والأكثر شهرة في كأس دبي العالمي، وتبلغ مسافته 2000 متر، وتنافس فيه 10 من صفوة جياد المسارات الرملية.

وقطع الجواد "كنتري غرامر" مسافة السباق في زمن قدره 2:04:97 دقيقة، وحصل على جائزة المركز الأول وتبلغ 6.96 مليون دولار.

المركز الثاني: المهر الإنجليزي "هوت رود شارلي" بقيادة فلافين برات، وبإشراف المدرب دووج أونيل.

المهر الإنجليزي "هوت رود شارلي" بقيادة فلافين برات، وبإشراف المدرب دووج أونيل. المركز الثالث: الجواد الياباني "شوا ويزارد" لمالكه شينوبو ناكانيشي بإشراف المدرب ريوجي أوكوبو وقيادة الفارس يوجا كواجا.

الجواد الياباني "شوا ويزارد" لمالكه شينوبو ناكانيشي بإشراف المدرب ريوجي أوكوبو وقيادة الفارس يوجا كواجا. المركز الرابع: الجواد الأمريكي "لايف إز جود" لمزرعة وينستار ونادي تشاينا للخيول، بإشراف المدرب تود بليتشر وقيادة الفارس إيراد أورتيز جي. آر.

الأميرة نور بنت عاصم

ولدت الأميرة نور بنت عاصم في 6 أكتوبر 1982 وهي ابنة الأمير عاصم بن نايف من زوجته الأولى السيدة الإيرانية فيروزة فوكشوري.

كانت الأميرة نور زوجة لولي عهد الأردن الأسبق الأمير حمزة بن الحسين وأنجبت منه طفلة واحدة هيا قبل أن ينفصلا.

وفي يونيو 2018، تزوجت الأميرة نور بنت عاصم بن نايف، من رجل الأعمال السعودي الفارس عمرو بن فريد آل زيدان في حفل زفاف أسطوري أقيم في أحد الفنادق الفاخرة الواقعة في منتجع البحر الميت جنوب الأردن.

وأحيا الحفل الأسطوري العديد من الفنانين العرب والعالميين نذكر منهم فنان العرب محمد عبده، وراغب علامة ووليد توفيق ورامي عياش.

وشارك الثنائي فرحتهما الكبيرة المئات من الأقرباء من العائلتين بالإضافة إلى العديد من المشاهير العرب نذكر منهم الإعلامية السعودية لجين عمران والإعلامية الأردنية فاديا الطويل.

وفي أبريل 2019 استقبلت الأميرة نور بنت عاصم طفلها الأول طلال، وفي ديسمبر 2020 استقبلت طفلها الثاني عبدالله.