انتحار اليوتيوبر السوري المُلحد ديفيد رجل الكهف في السويد

تناقلت صفحات إخبارية سورية غير رسمية أنباء إقدام اليوتيوبر السوري ديفيد ، الذي يطلق على نفسه اسم “رجل الكهف”، على إنهاء حياته في مقر إقامته السويد.

وذكرت هذه الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن اليوتيوبر ديفيد قد وجد جثة هامدة داخل شقته في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ونقلت هذه الصفحات عن أصدقاء ديفيد بأن سبب وفاته تعود لإصابته بمرض نفسي وهو الاكتئاب ثنائي القطب، فيما طلب المقربون منه بتجنب نشر معلومات عن طريقة رحيله.

وذكر نشطاء بأن رجل الكهف كان قد خصص قناته على موقع يوتيوب للحديث عن قضايا تتعلق بعلم النفس والفلسفة وبأنه اتخذ قرار "الإلحاد" نتيجة ظروف دفعته لذلك حتى قرر إنهاء حياته بطريقة مأساوية.

وقد عُرف عن اليوتيوبر السور بأنه يحمل عدة جنسيات ويعيش في السويد له قناة خاصة وضيف دائم في قنوات فضائية تحارب الأديان.

وأشارت عدد من النشطاء إلى أن رجل الكهف يملك ثروة كبيرة وله مؤلفات فلسفية حول اليأس وطريقة الاستمتاع بالحياة بعيدًا عن الأديان.

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من حقيقة انتحار اليوتيوبر السوري الملحد رجل الكهف.

من هو ديفيد رجل الكهف

اليوتيوبر ديفيد ، والذي يطلق على نفسه اسم رجل الكهف، هو شاب من أصول عربية سورية ومن أسرة شامية ولد في كندا وتنقل بين عدة دول وجامعات، فعاش في دول الخليج فترة ثم أوروبا وكان يعيش في السويد.

درس الفلسفة وعلم الأخلاق وأسس قناةً على يوتيوب اعتاد أن ينشر من خلاله أفكاره ومعلوماته العميقة ويشرح وجهات نظره ويدافع عنها.

ويعرف ديفيد نفسه على موقع التدوين "تويتر" باحث أكاديمي في الفلسفة وناشط في التوعية بالإضرابات النفسية وبالنباتية. وقام بنشر سلسلة كتب في الفلسفة والاضطرابات النفسية.