الأمير "فيليب" يورط وكالة الأنباء الكويتية بعد وفاته.. ماذا فعل؟

فتحت الإدارة الرسمية لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" تحقيقًا رسميًا على خلفية "خطأ لغوي" حدث في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب زوج إليزابيث ملكة بريطانيا.

وكشفت الإدارة الى أنها أحالت المتسببين بالخطأ اللغوي إلى التحقيق بعد نشرهم عبر حساب الوكالة في "تويتر" الجمعة خبر وفاة الأمير فيليب متضمنًا "وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية"، موردة كلمة "زوجة" بدلًا من "زوج".

وقال الناطق الرسمي باسم الوكالة عصام الرويح، إنه تمت "إحالة المتسببين بهذا الخطأ للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة انطلاقًا من الحرص على جودة المحتوى ودقة النشرة".

وأثار الخطأ الإملائي غضب إعلاميين حيث شنوا هجوما ضد الوكالة الرسمية للبلاد وطالبوها بتحري الدقة قبل نشر أي خبر أو تغريدة حول أي حدث عالمي أو محلي.

وكان قصر بكنغهام أعلن وفاة الأمير فيليب زوجِ ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأعلنت السلطات أنه لن تقام للأمير جنازة رسمية وأن جثمانه سيبقى في قلعة وندسور لحين بدء مراسم الجنازة في كنيسة القديس جورج.

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