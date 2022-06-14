هجمات الإبرة الغامضة تجتاح أوروبا .. الضحايا شعروا بـغثيان ودوار وألم شديد

تشهد 4 دول أوروبية ظاهرة غامضة ومتكررة حول تعرض أشخاص لهجماتٍ بـ"الإبرة الغامضة" خلال تواجدهم في نوادٍ ليلية أو حفلات موسيقية من قبل مجهولين.

في فرنسا، أبلغ أكثر من 300 شخص عن تعرضهم لوخزة خلال حضورهم مهرجانات موسيقية، شعروا بعدها بغثيان ودوار وألم شديد.

وأعلنت السلطات الفرنسية عن بدء التحقيق بهذا الشأن، لكنها لم تتوصل حتى الآن إلى توضيح حقيقة ما يحصل، ومدى انتشار هذه الظاهرة التي أوجدت مناخًا من الهلوسة والذُهان بين الشباب.

وذكرت السلطات بأنه تم نقل 3 أشخاص إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى لإجراء فحوصات طبية، لتحديد ما إذا كان قد تم حقنهم بمادة معينة، وإذا كان الأمر كذلك فما نوع المادة.

ومنذ منتصف أبريل الماضي تضاعفات حالات الوخز بالإبرة الغامضة في فرنسا، حيث رصدت مئات الحوادث في مدن رين ونانت وباريس وغرونوبل وبيزييه ومونبلييه وتولوز من دون أن تتمكن مختبرات التحليل من تحديد ما إذا كان قد تم حقن الضحايا بمادة معينة.

القبض على مشتبهين بهما في فرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على شخصين من بينهما مشتبه فيه يبلغ من العمر 20 عامًا يعيش في مدينة تولون وذلك بعد أن قدم 14 شخصًا شكوى في المدينة نفسها عن تعرضهم لهجمة بالإبرة الغامضة التي أربكت الشرطة وأذهلت السلطات منذ بداية العام.

وجاء اعتقال المشتبه بهما كجزء من تحقيق قضائي مفتوح بتهمة "العنف المشدد بالسلاح (الحقنة) وعن طريق سبق الإصرار والترصد".

أعراض الوخز بـ الإبرة الغامضة

أجمع ضحايا الوخز بالإبر بأنهم شعروا:

اضطرابات بصرية

ارتفاع درجات حرارة الجسم

التعرق

الغثيان والقشعريرة والإرهاق

نقطة حمراء محاطة بازرقاق قطره سنتيمتر واحد

فيما لم يشعر الآخرون بأي أعراض، إلا أنهم لاحظوا وجود وخز على الجلد أو ورم دموي صغير.

الإبرة الغامضة تجتاح أوروبا

كما وصلت الإبرة الغامضة إلى بريطانيا وبلجيكا وهولندا التي فتحت تحقيقًا رسميًا في قضايا مشابهة أيضًا.

ففي بريطانيا، فتحت السلطات تحقيقًا رسميًا بعد رصد مئات الحالات، لكن تقريرًا برلمانيًا قال إن هناك نقصًا في البيانات للحكم على مدى خطورة الأمر.