صدور الحكم النهائي على قاتل الكويتية فرح أكبر.. وعائلتها تبكي فرحًا

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بالدعوى خطف المواطنة فرح أكبر بالإكراه وقتلها عمدًا في قضية عُرفت إعلاميًا بـ"جريمة صباح السالم"!

وتعود الواقعة الى العشرين من شهر أبريل الماضي حين اعترض الجاني سيارة الجاني في ضاحية صباح السالم ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها، ثم أخلي سبيل الجاني فيها قبل اتهامه بارتكاب جريمة القتل.

ويأتي هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليها عمدًا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها.

أسندت النيابة العامة الى الجاني في 20 أبريل 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم التهم التالية:

1- خطف المجني عليها فرح حمزة علي أكبر عن طريق القوة بأن قام باستيقافها بمركبتها على الطريق العام والركوب معها رغما عنها ونقلها إلى جهة غير معلومة قاصدا ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح الجريمة "سكين" وتوجه إلى مكان يعلم وجودها فيه وما إن ظفر بها حتى اقتادها عنوة بعيدًا عن الناظرين (التهمة الأولى) ووجه لها طعنة بالصدر قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- خطف المجني عليهما الطفلتين "ش.ن" و "س.م" عن طريق القوة بأن قام بالاصطدام بمركبة والدة الأولى بالطريق العام وقفز إلى داخل المركبة رغما عنها ونقلهما بها إلى جهة غير معلومة حال كونهما لم يبلغا الثامنة عشر من عمرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

4- هدد المجني عليها دانة حمزة علي أكبر شفويًا بإنزال ضرر بشقيقتها المجني عليها فرح وهو قتلها لحملها على التنازل عن القضية رقم "8 لسنة 2021 جنايات الزهراء" المقدمة منها والمجني عليها قبله على النحو المبين بالتحقيقات.

5- أتلف عمدًا المركبة المملوكة للمجني عليها فرح حمزة علي أكبر بأن اصطدم بها بمركبته ما أنقص قيمتها والفائدة منها وترتب على ذلك ضرر تزيد قيمته عن سبعة وثلاثين دينارًا وخمسمائة فلس على النحو المبين بالتحقيقات.

6- قام بالسير بمركبته على الرصيف المخصص للمشاة على النحو المبين بالتحقيقات.

7- قام بالدخول بمركبته عكس اتجاه السير على النحو المبين بالتحقيقات.

وتداولت صفحات إخبارية منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة التي تلقت فيها عائلة فرح قرار المحكمة حيث امتزجت مشاعر الفرح بالدموع.

وقالت إحدى الفتيات المقربات من فرح وشقيقتها بأن فرح سترتاح اليوم في قبرها بعد صدور هذا القرار، وبأن الله أخذ حقها من الظالم.