الانتخابات الرئاسية السورية.. ملثمون يعتدون على الناخبين في بيروت

أثارت مقاطع توثق لحظة تهجم لبنانيين على مناصري نظام الأسد في بيروت وعدة مناطق، خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية السورية من خلال سفارة بلادهم في لبنان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع تهجّم عدد من الشبان على سيارات تعود لسوريين مقيمين في لبنان، كانوا متجهين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ينظمها بشار الأسد اليوم، في السفارات التابعة له ببلدان عدة حول العالم.

وأشار عدد من النشطاء الى أن المتهجمين ينتمون إلى حزب "القوات اللبنانية" الذي يرأسه سمير جعجع، والذي دعا أمس إلى ترحيل السوريين المشاركين بانتخابات النظام.

ووقع التضارب والتكسير على عدد من سيارات السوريين على أوتستراد جونية- نهر الكلب، فيما قام ملثمون بنزع الصور والأعلام واللافتات المؤيدة للأسد، ما أدى لتدخل قوة من الجيش وفتح الطريق العام أمام السيارات المتوقفة.

وتعليقاً على الحادثة، قال سفير النظام لدى لبنان، علي عبد الكريم علي، إن "الاعتداء على الناخبين السوريين في لبنان مؤلم، ونضعه برسم السلطات المعنية في لبنان".

ومن بين الدول التي تجري فيها الانتخابات: الإمارات، سلطنة عُمان، الكويت، الجزائر، أستراليا، قبرص، رومانيا، أمريكا الجنوبية، الصين، روسيا، أرمينيا، العراق، السودان، الأردن، ماليزيا، مصر، إسبانيا وغيرها.

إلا أن ألمانيا ودول أوروبية عدة رفضت تنظيم الانتخابات على أراضيها، معتبرة أنها "غير شرعية".

ومن المقرر أن ينظم الأسد انتخابات الداخل يوم 26 مايو الجاري، بوجود مرشحين اثنين إلى جانب الأسد.