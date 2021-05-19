"بدوي وافتخر".. سعوديون يردون على تصريحات وزير خارجية لبنان

أحدثت تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي حين سخر من السعوديين ودول الخليج العربي.

القصة بدأت حين أطلق وهبة في مقابلة على قناة الحرة الأمريكية اتهامات ضد السعودية ودول الخليج بالمسئولية عن ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق ودعمه، كما سخر من السعوديين ووصفهم بـ"البدو".

وردًا على محاولة إهانتهم بوصفهم بأنهم "بدو"، ونشر نشطاء سعوديون وخليجيون تغريدات على موقع التدوين "تويتر" تؤكد اعتزازهم بأصولهم البدوية، مع صور تظهر الحضارة في السعودية، من مباني فخمة وطرق ممهدة.

يصبح عليكم البدوي من العاصمة الاقتصادية في ربوع بلاده 🇸🇦 pic.twitter.com/QFFnEsWoGf — مزروع المزروع (@Mazroa) May 18, 2021

كما نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز رد في تغريدة له قائلًا: "شربل_وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا البدو، نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى، استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على لسانك. وأضاف: تقول أن وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان.. صدقت وأنت الكذوب

وغرد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية قائلًا: "أولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم، اللي على فكرة وظيفة اكثر من 25 رسول، ومنهم حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.. وافتخر اني من أرض الأبطال والصحابة.. اللي أقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق، فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام".

كما نشر الفنان السعودي فايز المالكي صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يجلس أمام خيمة وعلق عليها كاتبا: "#شربل_وهبة شف هذا البدوي يدير العالم وهو في خيمة".

#شربل_وهبة

شف هذا البدوي

يدير العالم وهو في خيمة pic.twitter.com/CCTfpav4Oa — فايز المالكي (@fayez_malki) May 18, 2021

أنا عشت بالشدات ماعشـت بعنايـه

وصحيح إني #بدوي ليا قلتوا أبـدوي

عطاني زمانـي مـن تجاريبـه كفايـه

وعرفت الخطا والصح والنقض واللّوي



سعد بن جدلان "رحمة الله"#البدو pic.twitter.com/GtzVLYJjer — يوسف العتيبي (@Yossef790) May 19, 2021

كلي فخر ،،

🇸🇦 pic.twitter.com/r6B7dNYq48 — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) May 18, 2021

الولادة من رحم الألم... طفلان ينقذان سمكة من تحت الركام بغزّة

فيديو مؤثر.. طفل من غزة في حالة صدمة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية

المهرة البحرينية ترقص العرضة لاستقبال الزوار السعوديين.. وجسر الملك فهد يعج بالسيارات