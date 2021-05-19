"راضية أصير خدامة كويتية".. فتاة مستاءة من تدني راتبها وارتفاع إيجارات البيوت

أحدثت فتاة جدلًا في الشارع الكويتي بعدما أعلنت رغبتها في السفر خارج بلادها للعمل كـ"خادمة" في أي دولة حول العالم مقابل الحصول على راتب مجزٍ.

وقالت الفتاة الكويتية في مقطع فيديو الذي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مواطنة كويتية وراضية أصير خدامة بأي دولة ثانية.. وراضية أكون عايشة عند ناس وأخدمهم عشان شنو؟.. أكل وأشرب عندهم ويعطوني معاش وما أدفع إيجار".

فيديو / سيدة كويتية: الحل الأخير أن نعمل خدم بسبب ارتفاع إيجارات البيوت والشقق. pic.twitter.com/wJOIVja3nr — المجلس (@Almajlliss) May 18, 2021

وأضافت: "أنا ما راح أقدر على إيجار ولا أكل ولا شيء.. فأي أحد محتاج خدامة كويتية فأنا موجودة.. سوا لي فيزا وأجي اشتغل عندكم في البيت.. وأتوقع وايد بنات راح يسون نفسي لأن الحل الأخير نصير خدم".

وتابعت: “مو معقول أعمل من الصبح مشان راتب 700 دينار كويتي رايح حق الأجار، في الوقت الي الخدامة بتاخذ راتب 250 دينار كويتي يعني نص راتبي".

وتسببت تصريحات الفتاة التي لم يُكشف عن اسمها أو تاريخ تصوير الفيديو انقسامًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من انتقد تصريحاتها واعتبرها إساءة لدولة الكويت وإحباطًا للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع الكويتي.

في حين اعتبر عدد من المعلقين بأن تصريحاتها تتناقض مع شكلها الخارجي، ففي الوقت الذي تشكو فيه تدني راتبها إلا أن ملابسها ومكياجها وسياراتها لا يدل على ذلك.

أما القسم الثالث من المغردين أيدوا ما قالته الفتاة الى حد ما، واشتكوا من ارتفاع إيجارات الشقق والبيوت في الكويت خلال السنوات الأخيرة بشكل جنوني.

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