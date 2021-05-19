برغر مجاني وتذاكر سفر.. شركات سعودية تتسابق لتقديم الهدايا لفتى الجسر

تسابقت عدة شركات سعودية لتقديم هدايا ومكافئات قيّمة لشاب تخلى عنه أصدقاءه أثناء سفرهم الى البحرين لعدم إكماله جرعة اللقاح والذي بات يُعرف إعلاميًا بـ"فتى الجسر".

وعبر وسم "#فتى_الوسم"، قدمت الشركات السعودية العديد من الهدايا والعروض والمكافآت للشاب الذي حُرم السفر الى البحرين وشوهد وهو يسير وحيدًا على جسر الملك فهد بحقيبة سفره.

ومن بين العروض التي تلقاها الشاب:

سينما AMC: تذاكر مجانية يستخدمها في أي وقت وفي أي مكان.

بي كير: تأمين شامل أو تذكرة طيران وسكن مجاني لمدة أسبوع.

مرسول: 10 طلبات توصيل مجاني.

برغر فيول: وجبة مجانية لمدة عام.

وكانت السلطات السعودية قد أعادت سمحت بالسفر الدولي لمواطنيها يوم الأحد الماضي، ليتوافد الآلاف الى جسر الملك فهد لقضاء العطلة في مملكة البحرين.

وبعد صدور القرار، أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحديثًا على إجراءات واشتراطات السفر الى البحرين التي تضمنت الحصول على جرعتي اللقاح وهو ما حرم "فتى الجسر" من استكمال رحلته.

كما سمحت وزارة الداخلية السعودية بسفر المواطنين إلى البحرين وفق الاشتراطات الآتية:

1- أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عامًا.

2- أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّنًا، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافي، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة ديبلوماسية، والديبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.