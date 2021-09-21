البرازيلي "هالك" ينتظر طفله الرابع من ابنة أخ زوجته السابقة.. وهذا موقف عائلتها

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي "جيفانيلدو فييرا دي سوزا"، المُلقب بـ"هالك-Hulk"، بأنه يستعد لاستقبال طفله الرابع من زوجته الثانية "كاميلا أنجيلو" وهي ابنة أخ زوجته السابقة.

وأكد "هالك" البالغ من العمر 35 عامًا نبأ حمل "كاميلا" من خلال صور نشرها عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" تضمن لقطات لهما وهو يقبلان بعضهما البعض.

وبدأ "هالك" بمواعدة الشابة البالغ من العمر 32 عامًا - ابنة أخ زوجته السابقة إيران أنجيلو - في أواخر عام 2019 بعد إنهاء زواجه الذي استمر 12 عامًا نجم عنه 3 أطفال.

وتزوج "هالك" من "كاميلا" في مارس 2020 بينما كان لا يزال يلعب مع فريق شنغهاي SIPG الصيني بعد انفصاله عن والدة ولديه وابنته.

وبالانتقال إلى "إنستغرام"، قام لاعب بورتو السابق بتحميل صور له برفقة زوجته وهما يحملان صورًا بالموجات فوق الصوتية للطفل الذي لم يولد بعد.

وعلق على المنشور: "اليوم بقلب مليء بالامتنان لله، أتيت لأشارككم أنه للمرة الرابعة أنعم بطفل آخر".

وبحسب ما ورد نقل لاعب كرة القدم خبر علاقته بـ"كاميلا" لعائلته وأطفاله في ديسمبر 2019، حيث علق متحدث باسمه في ذلك الوقت: "هالك اتصل بوالدي وشقيق كاميلا وأخبرهما بالحقيقة، هالك نفسه هو من نشر المعلومات لأنه لم يكن لديه ما يخفيه. موقفه شفاف ويريد تجنب الأكاذيب والتعليقات الخبيثة".

وقال حينها: "لم أقم بعلاقة مع كاميلا قط عندما كنت متزوجًا، انا رجل، لكني لم أكن سعيدًا في زواجي".