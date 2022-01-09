البروفيسور غادة المطيري : فيروس كورونا سينتهي خلال شهر

أحدثت البروفيسور السعودية غادة المطيري زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية بإعلانها موعد انتهاء فيروس "كورونا" الذي غير العالم رأسًا على عقب.

وكتبت البروفيسور غادة المطيري عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة باللغة الإنجليزية والتي تترجم الى العربية بـ: "سينتهي فيروس كورونا بشكل تام خلال شهر”.

ولم تذكر المطيري أي تفاصيل حول الفيروس والطريقة التي سيختفي فيها نهائيًا خلال شهر مثيرة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي شكلت فيه تغريدة المطيري بصيص أمل لدى بعض المغردين الذي شاركوا أمنتهم في التخلص من هذا الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها، ذكر البعض بأن الأوضاع الراهنة لا تبشر بالخير ولا يوجد دليل طبي صريح حول موعد انتهاء الوباء.

في حين أعاد بعض المغردين ترجمة تغريدة المطيري مؤكدين بأنها تتضمن الفعل المساعد Should والذي يترجم إلى اللغة العربية بـ "يجب"، أي أن البروفيسور كانت تعني في تغريدتها "يفترَض أن ينتهي وباء كورونا خلال قرابة شهر".

وذكر أحد المغردين أن الترجمة الصحيحة لتغريدة المطيري هي: "يفترَض أن ينتهي وباء كورونا خلال قرابة شهر"، وليس "سينتهي وباء كورونا خلال قرابة شهر" وأن سبب اللبس:should استبدلت خطأً ب will.

من هي غادة المطيري ؟

ولدت غادة المطيري في الأول من نوفمبر 1976 بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية لوالديها السعوديين، حيث كان الأب مبتعثاً -وقتذاك- للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

والد غادة المطيري هو المقدم مطلق بن عبدالرحمن المطيري (توفي في يوليو 2015 بالرياض عن عمر ناهز 65 عامًا) تخرج من الولايات المتحدة متخصصًا في العلوم الجنائية، وعمل في سلك الأمن العام.

أما والدتها فهي المربية نجاة المطيري التي درست الكيمياء ثم عملت في تدريسها بمدارس البنات في الرياض.

وأنجبت نجاة المطيري، علاوة على غادة، كلاً من:

د.خالد المطيري (طبيب تجميل وترميم)

د.عامر المطيري (بروفيسور طب الأسرة)

د. هبة المطيري (استشارية طب الأشعة)

د. أحمد المطيري (أخصائي طب الأسنان)

دراسة غادة المطيري

التحقت غادة المطيري في 1997 بكلية العلوم التابعة لجامعة أوكسيدنتال في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا التي منحتها بكالوريوس الكيمياء في عام 2000، ثم واصلت دراستها لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه، فحصلت على الدكتوراه في كيمياء المواد -مع التركيز على إلكترون ديوكاليزاتيون والبنية الجزيئية- من جامعة «كاليفورنيا ريفر سايد» في عام 2005.

واصلت المطيري دراسات ما بعد الدكتوراه في الكيمياء والهندسة الكيميائية ما بين عامي 2005 و2008، حيث عملت في جامعة كاليفونيا ـ بيركلي المرموقة مع البروفسور الأمريكي جان فريشيت في العديد من الأبحاث الخاصة بتكنولوجيات علم النانو.

في عام 2008 انتقلت إلى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو لتعمل أستاذة لمادة هندسة النانو وعلم المواد، ولتدير معملًا خاصًا بها قيمته أكثر من مليون دولار منحتها إياه ولاية كاليفورنيا، ولتتولى منصب مديرة مركز التميز في طب وهندسة النانو بنفس الجامعة (مركز تعاوني سريع ومتعدد التخصصات في مجال الأبحاث وتطوير أدوات لمستقبل علم الطب والأحياء).