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بدء محاكمة 8 أشخاص تورطوا في وفاة مارادونا.. بتهمة القتل بسبب الإهمال

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 20 نيسان / أبريل 2023 - 06:31
ماردونا
ماردونا

كشفت وسائل اعلام أرجنتينية يوم أمس الأربعاء بأنها فتحت تحقيق حول وفاة أسطورة كرة القدم الشهير مارادونا بعد ان توفّي بسبب مضاعفات عملية في الدماغ في عام 2020.

فتح تحقيق حول وفاة اللاعب الأرجنتيني مارادونا

توفي  كرة القدم الأرجنتيني مارادوناعن عمر يناهز 60 عاماً في شهر نوفمبر  2020 بعد معاناة مع المرض  حيث عانى اللاعب الشهير في أيام حياته الأخيرة من  قصور في القلب بعد خضوعه لعملية في الدماغ والتي تسببت بتدهور حالته الصحية وفارق الحياة على إثرها.

وأكّدت وسائل إعلام أرجنتينية مؤخرًا بتورط 8 أشخاص يعملون في الرعاية الصحيّة في وفاة اللاعب الشهير، وأن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للمحاكمة بتهمة التسبب بوفاة دييغو ماردونا، ومن الممكن أن توجه لهم تهمة القتل بسبب الإهمال.

وأشارت التفاصيل أن المحكمة العليا في منطقة سان إسيدرو رفضت طعون الدفاع كما أيدت المحكمة لائحة الاتهّام التي صدرت ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة "الاهمال وعدم الفاعلية" خلال فترة إشرافهم على اللاعب الراحل.

مارادونا

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ماهي الأحكام المتوقع أن تصدر ضد  المتهمين؟

كشفت التقارير المتداولة إن محاكمة الأشخاص الـ 8 الذين تشير المصادر إلى تورطهم في وفاة اللاعب الأرجنتيني، من المتوقع أن تبدأ محاكمتهم خلال العام المقبل.

وأضافت المصادر إنه في حال ثبتت التهم على  الأشخاص الـ 8 العاملين في الصحة والذين أشرفوا  على علاج مارادونا وتأكد تورطهم في وفاته، من الممكن أن يواجهوا احكامًا بالسجن تتراوح ما بين 8 - 25 عامًا.

 

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