التف حول رقبته .. حبل أرجوحة ينهى حياة طفل في السعودية

لقي طفل سعودي يبلغ من العمر 7 سنوات حتفه بعدما لتف حبل أرجوحة على رقبته خلال تواجده في حديقة منزل ذويه في تبوك.

وكشف جد الطفل محمد، سالم العطوي، تفاصيل الحادثة المؤلمة والتي وقعت يوم الخميس الماضي حين كانت يهم بالذهاب إلى المدرسة.

وقال الجد سالم بأن والدو الطفل محمد تقوم بإعداد التجهيزات اللازمة لذهاب ابنها إلى المدرسة، إلا أن أخته الصغيرة عادت بعد فترة، وقالت إن "محمد يتظاهر بأنه ميت" على الأرجوحة.

وتابع: " أسرعت الأم لتجد ابنها معلقًا في حبل الأرجوحة الذي التف على عنقه حتى فارق الحياة".

وأردف يقول : "نؤمن بقضاء الله وقدره، وحفيدي محمد كان من أقرب الناس إلى قلبي، ولكن إرادة الله نفذت، والحمد لله على كل حال".

وأضاف الجد، بأن والد الطفل مسجون ولم ير نجله منذ 5 سنوات، بينما تقدم هو بطلب للسماح للأب بالمشاركة في عزاء ابنه، لكن مدة السجن التي يقضيها لا تخضع لشروط "إطلاق السراح المؤقت”.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطفل الراحل محمد سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.