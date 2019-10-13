الجمل "علي" والفيلة الأربعة تدخل البرلمان الدنماركي في حالة ضحك هستيرية

أثبت تقرير قدمته رئيسة الوزراء الدنماركية أمام أعضاء برلمان بلادها بأن الاجتماعات الرسمية قد لا تكون مملة بل مليئة بالضحك والمزاح.

وبعد 15 ساعة من مناقشة مواضيع سياسية واقتصادية بارزة على منصة البرلمان الدنماركي، فما أن بدأت رئيس الوزراء "ميت فريدريكسن" بتقديم تقريرها حول موضوع إحالة الفيلة الأربعة المتبقية في السيرك الدنماركي الى التقاعد حتى دخلت في نوبة ضحك، ما لبثت أن انتقلت عدواها إلى المشرّعين.

وكانت "فريدريكسن" تروي قصة أربعة أفيال استخدمت لمدّة طويلة في ألعاب السيرك، وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي قامت الحكومة بشرائها لوضعها في مكانٍ "يليق بالحيوانات المتقاعدة"، وإذ برئيسة الحكومة تبدأ الضحك بشكل لاإرادي، وما هي إلا لحظات حتى اشتعل البرلمان ضحكًا.

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وكشفت رئيس الوزراء ضاحكة في تقريرها عن صفقة شراء الفيلة الاربعة (رامبولين، ولارا، وجونجا، وجيني) مقابل 11 مليون كرونة دنماركية (حوالي 1.6 مليون يورو)، ولكن بعد ذلك تم الكشف عن ظرف غير متوقع – وهو أنه لا يمكن فصل الفيلة "رامبولين" عن أفضل صديق لها وهو (الجمل علي) فهناك علاقة طويلة الأمد تربطهما معًا وقد تم رصدهما معًا في فيلم وثائقي على التلفزيون الوطني الدنماركي في عام 2010، عندما عاشا في سيرك Dannebrog.

وقالت رئيس الوزراء: "لقد تلقينا معلومات مهمة مفادها أنه من الخطأ فصل رامبولين وعلي، لهذا السبب قمنا أيضًا بشراء الجمل علي"، فانفجر أعضاء البرلمان والوزراء بالضحك.

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