الجمهور ظن أنه جزء من العرض.. وفاة ممثل هندي على خشبة المسرح بدبي

على مسرح مُكتظ بالجمهور وفي مشهد صادم، توفي ممثل كوميدي هندي جراء إصابته بسكتة قلبية أثناء أدائه عرضًا مسرحيًا في دبي.

وذكر "مقداد دوهادوالا"، صديق الفنان الكوميدي الراحل، مانجوناث نايدو، أنه وخلال عرض في فندق بإمارة دبي، أصيب "مانجوناث" بسكتة قلبية، ثم سقط على المسرح، لكن الجمهور اعتقد أن ذلك مشهد تمثيلي.

وفي البداية ظن الجميع أن سقوطه مزحة وجزء من أحداث العرض المسرحي الذي كان يؤديه، إلا أن الممثل لم يتحرك على مدار 3 دقائق، ما جعل زملاءه يهرعون للاطمئنان عليه.

وكان نايدو (36 عامًا) يتحدث عن القلق، ثم جلس على خشبة المسرح، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وأشار صديقه "مقداد" الى أن الجمهور البالغ عدده نحو 80 شخصًا، أصيب بصدمة كبيرة، بعد التحقق من وفاة الكوميدي، فبعد سقوطه على المسرح، أسرع عاملون بالفندق إليه، ثم تم استدعاء الإسعاف، ونقله إلى مستشفى حاولت إنعاشه بينما كان "نايدو" لفظ أنفاسه الأخيرة بالفعل بعد تشخيصه بإصابته بسكتة قلبية.

وتنحدر عائلة الفنان "مانجوناث نايدو" من مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.

وولد "مانجوناث" في أبو ظبي وانتقل لاحقًا لدبي، وكان ممثلًا معروفًا في دوائر الفن الكوميدي بالإمارات، وقدم عروضًا على مدى خمس سنوات.

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