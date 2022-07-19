الخنازير البرية تغزو شوارع روما وتثير الرعب بين السكان

اجتاحت مجموعات كبيرة من الخنازير البرية شوارع العاصمة الإيطالية روما بحثًا عن الطعام وتسببوا في إثارة الرعب بين السكان المحليين حتى وصل بهم الأمر إلى تعطيل حركة المرور والتعدي على الفاتيكان واحتجاز المواطنين داخل منازلهم كرهائن.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تُظهر الخنازير البرية، التي يُقدر عددها بالألف، وهي تجوب الشوارع المزدحمة بالمارة بحثًا عن الطعام في صناديق القمامة.

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من سكان روما انزعاجهم من هذه الظاهرة بعد أن تحولت صناديق القمامة إلى مرتع يجذب مجموعات متزايدة من الخنازير البرية الجائعة.

كما أعرب معلقون عن تخوفهم من أن الخنازير البرية يمكن أن تنشر حمى الخنازير الأفريقية في المدينة، وبالتالي في باقي أنحاء البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية في إيطاليا أن السلطات الرسمية تسعى جاهدًا للسيطرة على هذا الغزو الحيواني من قبل الخنازير البرية التي وصفت بأنها كانت "تتنزه" في شوارع روما عابثة بمحتويات مكبات النفايات.

وأوضحت وسائل الإعلام أن مشاهدة الخنازير البرية في العاصمة الإيطالية ليست بالأمر الجديد، وهي غالبًا ما تُرى على هيئة مجموعات تفتش في أكوام القمامة على أطراف المدينة والأحياء المحيطة بها، إلا أن الأمر تغير في الأشهر الأخيرة، وأصبحت هذه الحيوانات البرية أكثر جرأة، وتوغلت في العمق داخل المدن بحثًا عن الطعام.

وذكرت بأن الخنازير البرية تجرأت لدرجة التجول في الأحياء الداخلية والمأهولة بالسكان والمرافق مثل المدارس والمطاعم للحصول على بقايا الطعام الملقى في القمامة.

الخنازير البرية تحتجز مواطني روما كرهائن

وتعليقًا على هذه الظاهرة، قال ديفيد جرانيري، رئيس الجمعية الزراعية في منطقة لاتسيو المتاخمة لروما: "مواطنو روما محتجزون كرهائن من قبل الخنازير البرية".

اقتراحات للسيطرة على غزو الخنازير البرية

حظر تجول

ذكرت وسائل إعلام محلية أن سبع مناطق في العاصمة روما فرضت حظر تجول من الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، في محاولة لحماية السكان، حيث يبدو أن السلطات فشلت في احتواء خطر هذه الخنازير.

سياج شائك

قال الخبير المعين من الحكومة لمعالجة الأزمة أنجيلو فيراري: "القضاء على المرض غير ممكن بدون تحقيق انخفاض قوي في عدد الخنازير لكن هناك الكثير منها".

واقترح أنجيلو فيراري نصب سياج على طول 42 ميلًا الطرق الرئيسية المحيطة بالعاصمة روما.

لكن هذا ليس حلًا لمشكلة الخنازير في روما، وفقًا لـ "ماوريتسيو جوبيوتي"، رئيس المنتزهات والمحميات الطبيعية في روما "من الصعب للغاية إغلاق هذه الطرق".

بالإضافة إلى ذلك، شجب نشطاء بيئيون هذا النهج من خلال تنظيم احتجاجات وهدم السياج.

الذئاب

اقترح عدد من الناشطين الاستعانة بالذئاب من أجل القضاء على ظاهرة الخنازير البرية التي اجتاحت شوارع روما.

تخفيض أعدادها

بدأت فرقة عمل حكومية إيطالية أنشئت في مارس الماضي خططًا لخفض عدد الخنازير في البلاد، الذي يقدر بعدة ملايين، بنسبة 50 في المئة بعد العثور على جثث مصابة بحمى الخنازير الأفريقية في شمال غرب إيطاليا في وقت سابق من هذا العام تليها حالات أحدث عهدًا بما في ذلك في روما.