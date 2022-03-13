الدوري الاماراتي يتصدر الترند بمشاجرة عنيفة

شهدت مدرجات استاد آل نهيان في أبوظبي أحداثًا مؤسفة حين اندلعت مشاجرة عنيفة بين جمهور مباراة الوحدة ضد العين في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الاماراتي الممتاز لكرة القدم.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت الأحداث المؤسفة والتي تفتقر للروح الرياضية لدى جمهوري نادي الوحدة والعين.

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أحدث مؤسفة بعد نهاية لقاء الوحدة والعين :



جمهور الوحدة ينزل للملعب ويعتدي على حارس العين خالد عيسى وكذلك سفيان رحيمي قبل أن يركز العلم في وسط ملعب الوحدة!



pic.twitter.com/17rEdziyVm — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 12, 2022

وبحسب شهود عيان، فإن المشاجرة بدأت حين نزلت جماهير الوحدة إلى أرضية الملعب عقب نهاية المباراة، واعتدوا على لاعبي فريق العين سفيان رحيمي وخالد عيسى.

كما اعتدى جماهير الوحدة على خالد عيسى حارس مرمى نادي العين، وسفيان رحيمي جناح الفريق عقب نهاية المباراة، قبل أن يضعوا علم ناديهم في منتصف الملعب.

وأبدى قائد الوحدة إسماعيل مطر عن غضبه من استفزاز أحد لاعبي العين جمهور الوحدة بعد انتهاء المباراة.

وقال إسماعيل: "من حق الفائز أن يفرح لكن من الخطأ أن تستفز جمهور الوحدة في بيتهم هناك لاعب لا أود أن اذكر اسمه وهو صاحب خبرة ذهب إلى مدرجات جماهير العنابي وهو يحمل شعار الوحدة في محاولة للاستفزاز، وهو تصرف غير مقبول".

وعبر وسم "#الدوري_الاماراتي" أعرب رواد موقع التدوين "تويتر" عن استيائهم من مشهد العنف في الملاعب الإماراتية في الوقت الذي تفخر فيه الإمارات بأنها من أولى الدول التي تنعم بالأمن والاستقرار وفقًا للمعايير الدولية.

وذكرت تقارير محلية في الإمارات بأن جماهير الوحدة والعين سجلت حضورًا لافتًا في مباراة الفريقين التي جرت مساء السبت، إذ قُدر عدد الجماهير التي حضرت المباراة بنحو 15 ألف شخص، وهو أبرز حضور جماهيري في الدوري خلال الموسم الجاري.

ووفر شؤون الجماهير في العين حافلات لنقل الجماهير من العين إلى استاد آل نهيان وعكس الحضور الجماهيري في مباراة الكلاسيكو، تقديرها لأهمية المباراة المهمة، والتي تُمثل الكثير للاعبين في مشوار المنافسة على اللقب.

العين ضد الوحدة

وفاز فريق العين بهدف نظيف، على مضيفه نادي الوحدة، ليتصدر الأول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين برصيد 46 نقطة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 39 في وصافة الترتيب.

ويستعد فريق العين لملاقاة شباب أهلي دبي، يوم 5 أبريل المقبل على استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس الخليج العربي.